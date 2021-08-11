Almanya'da şoke eden olay: Aşı yerine tuzlu su!

SKANDAL! Son dakika: Korona aşısı yerine tuzlu su mu enjekte etti!

HABERTURK.COM

Almanya’nın kırsal bölgesi Friesland'daki aşı merkezinde, bir hemşirenin Covid-19 aşıları yerine insanlara tuz solüsyonu enjekte ettiğinden şüpheleniliyor. İlkbahar döneminin başlangıcında gerçekleştiği şüphelenilen olayda, 8,600 kişinin etkilenmiş olabileceği belirtildi.

Uzmanlar tuzlu su enjektesinin zararsız olduğunu söylese de olay, mart ve nisan aylarında bölgede ‘‘aşılandığını zanneden’’ çoğu yaşlı kişinin Covid-19’a yakalanma riskine neden olabilir.

Şüpheli olay sonrası, Kuzey Almanya’daki polis soruşturmasının ardından, binlerce kişiye yeniden Covid-19 aşısı yaptırmaları için çağrıda bulunuldu.

Toplamda 8,600 sakine yapılan çağrı sonrası, yerel yetkili Sven Ambrosy, ‘‘Bu olay beni tamamen şok etti’’ ifadelerinde bulundu.

Guardian’ın aktardığı habere göre, Alman basınına yansıyan bir basın toplantısında daha önce konuşan Polis Müfettişi Peter Beer, tanık ifadelerine dayanarak ‘‘makul bir tehlike’’ şüphesi olduğunu belirtti.

Yetkililer, 8 binden fazla kişiye, aşı yerine tuzlu su enjekte eden ismi açıklanmayan hemşirenin amacının ne olduğunun henüz belirlenemediğini ancak hemşirenin sosyal medyadaki paylaşımlarında aşılarla ilgili şüpheci görüşleri olduğu ifade edildi.

Hemşirenin tutuklanıp tutuklanmadığı ise henüz bilinmiyor.