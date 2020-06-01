Almanya'da sinema salonları açıldı. Hafta sonunda 1200 salonda toplam 131.230 kişi film izledi. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemindeki izleyici sayısının % 10'una denk gelse de sinema sektörü tarafından 'iyi gişe' olarak kabul edildi

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Almanya'da normalleşme sürecinde sinemalar hafta sonunda açıldı. Almanya'da izleyicilerin sinema salonlarına girip girmeyeceği birçok ülke için emsal olacaktı.

İzleyiciler, sinema salonlarına girecek miydi, yoksa salgın endişesi nedeniyle film izlemekten uzak mı duracaktı? Almanya'da normalleşme süreci içinde 1200 salon faaliyete geçti. 1200 salonda toplam 131 bin 230 kişi film izledi. İki günde her salonda seans başına düşen izleyici sayısı, ortalama 10 kişi.

Peki, 131 bin 230 kişi Almanya'daki sinema sektörü için ne ifade etti?

Gösterimde olan filmler, salgın öncesinde vizyona giren filmlerdi. O filmler zaten büyük ölçüde izlenmişti. Henüz yeni filmler izleyiciyle buluşmadı. Buna rağmen hafta sonunda 131 bin 230 biletin kesilmesi sinema sektörü adına oldukça umut verdi.

Peki Türk filmlerine ne kadar ilgi gösterildi?

Hafta sonunda iki Türk filminin gösterimi vardı. Birincisi; Salgın öncesinde Almanya'da 146 bin, tüm Avrupa'da ise toplam 230 bin kişinin izlediği 'Eltilerin Savaşı'. Bu film için hafta sonunda 17 bilet kesildi.

Diğer film ise; 70 kişinin izlediği 'Aşk Tesadüfleri Sever 2' oldu.