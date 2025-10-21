Almanya Bundesliga Ligi'nde 7. haftanın sonuçları ve puan durumu

Almanya Bundesliga Ligi'nde 7. hafta, St.Pauli ile Hoffenheim arasındaki müsabaka ile noktalandı.

Hoffenheim, 7. haftada oynanan mücadelede St.Pauli'yi 3-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Hoffenheim böylece 10 puana yükseldi. Hoffenheim'i ağırlayan St.Pauli ise 7 puanda kaldı.

7. haftada Bayern, BVB Dortmund'u konuk etti. 90 dakika sonunda Bayern BVB Dortmund'a skor üstünlüğü sağladı. 2-1 ile tamamlananan mücadalede kazanan taraf Bayern oldu. Ve puanını 21'e yükseltti.

RB Leipzig evindeki karşılaşmada, rakibi Hamburg kulübünü 2-1 geçerek 3 puanı hanesine yazdı. Ve puanını 16'ya yükselterek haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Konuk ekip Hamburg ise 8 puanda kaldı.

Bayern'e ligin 7. haftasında konuk olan BVB Dortmund, rakibini 2-1 yenerek 14 puana yükseldi, haftayı puansız kapatan Bayern ise 21 puanda kaldı.

Zorlu müsabakada ev sahibi Union Berlin, rakibi M'gladbach'i etkili oyunuyla 3-1 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 10'a yükseltti.

Leverkusen, bu hafta Mainz 05'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 4-3 ile konuk ekip Leverkusen oldu.

Almanya Bundesliga Ligi'nin 7. haftasında Heidenheim ile Werder Bremen arasında oynanan maç 2-2 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.