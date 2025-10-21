Habertürk
        Haberler Spor Futbol Almanya Almanya Bundesliga Ligi'nde 7. haftanın sonuçları ve puan durumu - Futbol Haberleri

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 7. haftanın sonuçları

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 7. hafta heyecanı sürüyor. RB Leipzig, Bayern ve BVB Dortmund haftayı galibiyetle noktaladı. İşte Almanya Bundesliga Ligi'nde 7. haftanın görünümü, alınan sonuçlar ve puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2025 - 10:30 Güncelleme: 21.10.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya Bundesliga Ligi'nde 7. haftanın sonuçları ve puan durumu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 7. hafta, St.Pauli ile Hoffenheim arasındaki müsabaka ile noktalandı.

        Hoffenheim, 7. haftada oynanan mücadelede St.Pauli'yi 3-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Hoffenheim böylece 10 puana yükseldi. Hoffenheim'i ağırlayan St.Pauli ise 7 puanda kaldı.

        7. haftada Bayern, BVB Dortmund'u konuk etti. 90 dakika sonunda Bayern BVB Dortmund'a skor üstünlüğü sağladı. 2-1 ile tamamlananan mücadalede kazanan taraf Bayern oldu. Ve puanını 21'e yükseltti.

        RB Leipzig evindeki karşılaşmada, rakibi Hamburg kulübünü 2-1 geçerek 3 puanı hanesine yazdı. Ve puanını 16'ya yükselterek haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Konuk ekip Hamburg ise 8 puanda kaldı.

        Bayern'e ligin 7. haftasında konuk olan BVB Dortmund, rakibini 2-1 yenerek 14 puana yükseldi, haftayı puansız kapatan Bayern ise 21 puanda kaldı.

        Zorlu müsabakada ev sahibi Union Berlin, rakibi M'gladbach'i etkili oyunuyla 3-1 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 10'a yükseltti.

        Leverkusen, bu hafta Mainz 05'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 4-3 ile konuk ekip Leverkusen oldu.

        Almanya Bundesliga Ligi'nin 7. haftasında Heidenheim ile Werder Bremen arasında oynanan maç 2-2 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

        Stuttgart, 7. haftada oynanan mücadelede VfL Wolfsburg'u 3-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Stuttgart böylece 15 puana yükseldi. Stuttgart'ı ağırlayan VfL Wolfsburg ise 5 puanda kaldı.

        Köln evinde ağırladığı Augsburg ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Köln 11 puana ulaşırken, Augsburg ise 7 puana yükseldi

        Almanya Bundesliga Ligi'nin 7. haftasında Freiburg ile Frankfurt arasında oynanan maç 2-2 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

        2025/2026 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 7. Haftanın Sonuçları
        17.10.2025 21:30
        Union Berlin
        3
        M'gladbach
        1
        İY(2-1)
        18.10.2025 16:30
        Mainz 05
        3
        Bayer Leverkusen
        4
        İY(1-3)
        18.10.2025 16:30
        RB Leipzig
        2
        Hamburger SV
        1
        İY(1-0)
        18.10.2025 16:30
        FC Heidenheim
        2
        Werder Bremen
        2
        İY(0-0)
        18.10.2025 16:30
        Vfl Wolfsburg
        0
        Vfb Stuttgart
        3
        İY(0-1)
        18.10.2025 16:30
        FC Köln
        1
        Augsburg
        1
        İY(0-0)
        18.10.2025 19:30
        Bayern Münih
        2
        Borussia Dortmund
        1
        İY(1-0)
        19.10.2025 16:30
        Freiburg
        2
        Eintracht Frankfurt
        2
        İY(1-2)
        19.10.2025 18:30
        St Pauli
        0
        TSG Hoffenheim
        3
        İY(0-0)

        2025/2026 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 7. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Bayern Münih
        		7 7 0 0 21 23
        2
        RB Leipzig
        		7 5 1 1 16 1
        3
        Vfb Stuttgart
        		7 5 0 2 15 5
        4
        Borussia Dortmund
        		7 4 2 1 14 7
        5
        Bayer Leverkusen
        		7 4 2 1 14 5
        6
        FC Köln
        		7 3 2 2 11 2
        7
        Eintracht Frankfurt
        		7 3 1 3 10 1
        8
        TSG Hoffenheim
        		7 3 1 3 10 0
        9
        Union Berlin
        		7 3 1 3 10 -3
        10
        Freiburg
        		7 2 3 2 9 0
        11
        Hamburger SV
        		7 2 2 3 8 -3
        12
        Werder Bremen
        		7 2 2 3 8 -5
        13
        Augsburg
        		7 2 1 4 7 -2
        14
        St Pauli
        		7 2 1 4 7 -4
        15
        Vfl Wolfsburg
        		7 1 2 4 5 -5
        16
        Mainz 05
        		7 1 1 5 4 -6
        17
        FC Heidenheim
        		7 1 1 5 4 -7
        18
        M'gladbach
        		7 0 3 4 3 -9

