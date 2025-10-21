Almanya Bundesliga Ligi'nde 7. haftanın sonuçları ve puan durumu

Almanya Bundesliga Ligi'nde 7. haftanın sonuçları
Almanya Bundesliga Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 7. hafta heyecanı sürüyor. RB Leipzig, Bayern ve BVB Dortmund haftayı galibiyetle noktaladı. İşte Almanya Bundesliga Ligi'nde 7. haftanın görünümü, alınan sonuçlar ve puan durumu...
Almanya Bundesliga Ligi'nde 7. hafta, St.Pauli ile Hoffenheim arasındaki müsabaka ile noktalandı.
Hoffenheim, 7. haftada oynanan mücadelede St.Pauli'yi 3-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Hoffenheim böylece 10 puana yükseldi. Hoffenheim'i ağırlayan St.Pauli ise 7 puanda kaldı.
7. haftada Bayern, BVB Dortmund'u konuk etti. 90 dakika sonunda Bayern BVB Dortmund'a skor üstünlüğü sağladı. 2-1 ile tamamlananan mücadalede kazanan taraf Bayern oldu. Ve puanını 21'e yükseltti.
RB Leipzig evindeki karşılaşmada, rakibi Hamburg kulübünü 2-1 geçerek 3 puanı hanesine yazdı. Ve puanını 16'ya yükselterek haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Konuk ekip Hamburg ise 8 puanda kaldı.
Zorlu müsabakada ev sahibi Union Berlin, rakibi M'gladbach'i etkili oyunuyla 3-1 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 10'a yükseltti.
Leverkusen, bu hafta Mainz 05'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 4-3 ile konuk ekip Leverkusen oldu.
Almanya Bundesliga Ligi'nin 7. haftasında Heidenheim ile Werder Bremen arasında oynanan maç 2-2 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.
Stuttgart, 7. haftada oynanan mücadelede VfL Wolfsburg'u 3-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Stuttgart böylece 15 puana yükseldi. Stuttgart'ı ağırlayan VfL Wolfsburg ise 5 puanda kaldı.
Köln evinde ağırladığı Augsburg ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Köln 11 puana ulaşırken, Augsburg ise 7 puana yükseldi
Almanya Bundesliga Ligi'nin 7. haftasında Freiburg ile Frankfurt arasında oynanan maç 2-2 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.