Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Almanya Başbakanı Scholz, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Almanya Başbakanı Scholz, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

        Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüğü bildirildi. Rusya Devlet Başkanı Putin ile Almanya Başbakanı Scholz, Aralık 2022'den bu yana ilk kez telefon görüşmesi yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un bugünkü telefon görüşmelerini değerlendirerek, gerçek barışa ihtiyaçları olduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 18:25 Güncelleme: 15.11.2024 - 22:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başbakan Scholz, Putin ile telefonda görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Alman Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, Almanya Başbakanı Scholz'ün, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı kınadığı ve Başkan Putin'e askerlerini geri çekmesi, savaşı sona erdirmesi çağrısında bulunduğu belirtildi.

        Scholz görüşmede, Rusya'nın adil ve kalıcı bir barışa ulaşılması amacıyla Ukrayna ile müzakere etmeye istekli olmasını istedi ve Almanya'nın Ukrayna'yı barış sürecinde tutma konusundaki sarsılmaz kararlılığını vurguladı.

        Açıklamada, "Almanya, Rus saldırganlığına karşı savunmasında Ukrayna'yı gerektiği sürece destekleme konusunda kararlıdır." ifadesi kullanıldı.

        REKLAM

        Başbakan Scholz'ün, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy​​​​​​​ ile önceden telefonda görüştüğü belirtilen açıklamada, Rusya Devlet Başkanı ile görüşmelerinden sonra da görüşmeye devam edeceği belirtildi.

        Başbakan Scholz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şu ifadeyi kullandı:

        "Başkan Putin ile telefonda görüştüm ve kendisine Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırı savaşına son vermesi ve askerlerini geri çekmesi çağrısında bulundum. Rusya, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak amacıyla Ukrayna ile müzakere etmeye istekli olduğunu göstermelidir."

        Putin ve Scholz, 2 yıl sonra telefonda görüştü

        Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Almanya tarafının isteği üzerine Putin ile Scholz'un telefonda görüştüğü bildirildi.

        Görüşmede, Ukrayna'daki durumun ele alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Putin, bu krizin, NATO'nun, güvenlik alanındaki Rus çıkarlarının göz ardı edilmesi ve Rusça konuşanların haklarının çiğnenmesi ile Ukrayna'da Rusya karşıtı sıçrama tahtasını oluşturma yönünde uzun yıllardır izlediği agresif siyasetinin sonucu olduğunu anımsattı. Putin, Kiev yönetiminin reddettiği müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmediğini ve şimdi de müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu vurguladı. Rusya'nın teklifleri belirli. Olası anlaşmalar, Rusya'nın güvenlik alanındaki çıkarlarını dikkate almalı, yeni bölgesel gerçeklere dayanmalı ve en önemlisi çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmalı."

        Açıklamada, Rusya ile Almanya arasındaki ilişkilerin de istişare edildiği aktarılarak, "Putin, ikili ilişkilerin, Alman hükümetinin dostça olmayan yaklaşımı sonucunda benzeri görülmemiş şekilde bozulduğunu belirtti. Rusya'nın enerji alanında yapılan anlaşmalardaki yükümlülüklerini her zaman titizlikle yerine getirdiği, Alman tarafının ilgi göstermesi halinde de karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine hazır olduğu vurgulandı." ifadelerine yer verildi.

        Görüşmede ayrıca, Orta Doğu'daki durumun da ele alındığı kaydedilen açıklamada, Putin'in Scholz'a Rusya'nın bölgedeki gerginliği azaltma ve krize barışçıl çözüm bulma yönündeki girişimleri hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

        Açıklamada, Putin ile Scholz'un Aralık 2022'den bu yana ilk kez telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

        Zelenskiy, Putin ile Scholz'un telefon görüşmesini değerlendirdi

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un bugünkü telefon görüşmelerini değerlendirerek, gerçek barışa ihtiyaçları olduğunu belirtti.

        Zelenskiy, gece saatlerinde paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

        Rusya Devlet Başkanı Putin ile Almanya Başbakanı Scholz'un telefon görüşmesine dikkati çeken Zelenskiy, durumdan haberdar olduğunu vurgulayarak, "Şansölye Scholz, bana Putin'i arayacağını söylemişti. Bana göre Olaf'ın araması bir Pandora'nın kutusudur. Şimdi başka konuşmalar, başka çağrılar olabilir." dedi.

        Rusya'nın, Ukrayna'daki savaş nedeniyle dünya ülkelerinden izole olduğunu ifade eden Zelenskiy, Putin'in bu durumu düzeltmek için dünya liderleriyle görüştüğünü kaydetti.

        Rusya Devlet Başkanı Putin'in amacının, hiçbir sonuç vermeyen müzakereler olduğunu savunan Zelenskiy, önceki yıllarda yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kalmasının savaşa yol açtığını belirtti.

        Savaşın adil şekilde sonlandırılması için yapılması gerekenleri iyi bildiklerini vurgulayan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

        "Artık tüm bu zorlukları biliyorum. Nasıl hareket edeceğimizi biliyoruz. Uyarmak istiyoruz, Minsk-3 olmayacak. Gerçek barışa ihtiyacımız var."

        Zelenskiy, Ukrayna için bir "İç Sürdürülebilirlik Planı" hazırlamaya başladıklarını da aktardı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #almanya
        #rusya
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        1 yaşındaki Altay böcek ilacından ölmüştü! Sır perdesi aralandı
        1 yaşındaki Altay böcek ilacından ölmüştü! Sır perdesi aralandı
        Bakan Şimşek'ten asgari ücret açıklaması: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
        Bakan Şimşek'ten asgari ücret açıklaması: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
        Fenerbahçe yedekleriyle kazandı!
        Fenerbahçe yedekleriyle kazandı!
        İran güvence verdi: Trump’ı öldürmeye çalışmayacak
        İran güvence verdi: Trump’ı öldürmeye çalışmayacak
        Ölümden kıl payı kurtuldu! O anlar kamerada
        Ölümden kıl payı kurtuldu! O anlar kamerada
        "Önce Uluslar Ligi sonra Dünya Kupası"
        "Önce Uluslar Ligi sonra Dünya Kupası"
        BYD Türkiye’de günde 150 araç satacak
        BYD Türkiye’de günde 150 araç satacak
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Tekirdağ'da 15 yaşındaki 2 kız evde tabancayla vurulmuş halde bulundu
        Tekirdağ'da 15 yaşındaki 2 kız evde tabancayla vurulmuş halde bulundu
        Arda Güler'e Odegaard tarifesi!
        Arda Güler'e Odegaard tarifesi!
        15 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        15 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Bitcoin 100 bin doları geçer mi?
        Bitcoin 100 bin doları geçer mi?
        Yunus Emre Divanları'nın en eski nüshası açık artırmaya çıkıyor
        Yunus Emre Divanları'nın en eski nüshası açık artırmaya çıkıyor
        Gazeteci olan kız arkadaşını ensesinden vurdu!
        Gazeteci olan kız arkadaşını ensesinden vurdu!
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa