Almanya Başbakanı Scholz, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Alman Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Almanya Başbakanı Scholz'ün, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı kınadığı ve Başkan Putin'e askerlerini geri çekmesi, savaşı sona erdirmesi çağrısında bulunduğu belirtildi.

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Scholz görüşmede, Rusya'nın adil ve kalıcı bir barışa ulaşılması amacıyla Ukrayna ile müzakere etmeye istekli olmasını istedi ve Almanya'nın Ukrayna'yı barış sürecinde tutma konusundaki sarsılmaz kararlılığını vurguladı.

Açıklamada, "Almanya, Rus saldırganlığına karşı savunmasında Ukrayna'yı gerektiği sürece destekleme konusunda kararlıdır." ifadesi kullanıldı. REKLAM Başbakan Scholz'ün, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy​​​​​​​ ile önceden telefonda görüştüğü belirtilen açıklamada, Rusya Devlet Başkanı ile görüşmelerinden sonra da görüşmeye devam edeceği belirtildi.

Başbakan Scholz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şu ifadeyi kullandı: "Başkan Putin ile telefonda görüştüm ve kendisine Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırı savaşına son vermesi ve askerlerini geri çekmesi çağrısında bulundum. Rusya, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak amacıyla Ukrayna ile müzakere etmeye istekli olduğunu göstermelidir."

Putin ve Scholz, 2 yıl sonra telefonda görüştü Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Almanya tarafının isteği üzerine Putin ile Scholz'un telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmede, Ukrayna'daki durumun ele alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Putin, bu krizin, NATO'nun, güvenlik alanındaki Rus çıkarlarının göz ardı edilmesi ve Rusça konuşanların haklarının çiğnenmesi ile Ukrayna'da Rusya karşıtı sıçrama tahtasını oluşturma yönünde uzun yıllardır izlediği agresif siyasetinin sonucu olduğunu anımsattı. Putin, Kiev yönetiminin reddettiği müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmediğini ve şimdi de müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu vurguladı. Rusya'nın teklifleri belirli. Olası anlaşmalar, Rusya'nın güvenlik alanındaki çıkarlarını dikkate almalı, yeni bölgesel gerçeklere dayanmalı ve en önemlisi çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmalı."

Açıklamada, Rusya ile Almanya arasındaki ilişkilerin de istişare edildiği aktarılarak, "Putin, ikili ilişkilerin, Alman hükümetinin dostça olmayan yaklaşımı sonucunda benzeri görülmemiş şekilde bozulduğunu belirtti. Rusya'nın enerji alanında yapılan anlaşmalardaki yükümlülüklerini her zaman titizlikle yerine getirdiği, Alman tarafının ilgi göstermesi halinde de karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine hazır olduğu vurgulandı." ifadelerine yer verildi.

Görüşmede ayrıca, Orta Doğu'daki durumun da ele alındığı kaydedilen açıklamada, Putin'in Scholz'a Rusya'nın bölgedeki gerginliği azaltma ve krize barışçıl çözüm bulma yönündeki girişimleri hakkında bilgi verdiği aktarıldı. Açıklamada, Putin ile Scholz'un Aralık 2022'den bu yana ilk kez telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Zelenskiy, Putin ile Scholz'un telefon görüşmesini değerlendirdi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un bugünkü telefon görüşmelerini değerlendirerek, gerçek barışa ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Zelenskiy, gece saatlerinde paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin ile Almanya Başbakanı Scholz'un telefon görüşmesine dikkati çeken Zelenskiy, durumdan haberdar olduğunu vurgulayarak, "Şansölye Scholz, bana Putin'i arayacağını söylemişti. Bana göre Olaf'ın araması bir Pandora'nın kutusudur. Şimdi başka konuşmalar, başka çağrılar olabilir." dedi.

Rusya'nın, Ukrayna'daki savaş nedeniyle dünya ülkelerinden izole olduğunu ifade eden Zelenskiy, Putin'in bu durumu düzeltmek için dünya liderleriyle görüştüğünü kaydetti. Rusya Devlet Başkanı Putin'in amacının, hiçbir sonuç vermeyen müzakereler olduğunu savunan Zelenskiy, önceki yıllarda yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kalmasının savaşa yol açtığını belirtti.

Savaşın adil şekilde sonlandırılması için yapılması gerekenleri iyi bildiklerini vurgulayan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı: "Artık tüm bu zorlukları biliyorum. Nasıl hareket edeceğimizi biliyoruz. Uyarmak istiyoruz, Minsk-3 olmayacak. Gerçek barışa ihtiyacımız var." Zelenskiy, Ukrayna için bir "İç Sürdürülebilirlik Planı" hazırlamaya başladıklarını da aktardı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.