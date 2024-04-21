Almanya Başbakanı Scholz, Netanyahu ile görüştü

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Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'in yaptığı açıklamaya göre, telefon görüşmesinde, Netanyahu, Şansölye Scholz'a bölgedeki duruma ilişkin bilgi verdi.

Scholz da gerilimin tırmanmasının ve bölgedeki yangının genişlemesinin engellenmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Almanya Başbakanı Scholz, ayrıca Avrupa Birliği (AB) Konseyinde hükümet ve devlet başkanlarının İran'a yönelik daha fazla yaptırım uygulama kararına ilişkin açıklamalarda bulundu ve Alman hükümetinin G7 ve AB ülkeleriyle yakın koordinasyon içinde olmaya devam edeceğini kaydetti.