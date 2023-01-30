Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Almanya Başbakanı Scholz'dan Putin mesajı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman basınına verdiği demeçte, "Putin ile tekrar telefonda görüşeceğim çünkü birbirimizle konuşmamız gerekiyor" dedi.

Giriş: 30.01.2023 - 11:58 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya Başbakanı Scholz'dan Putin mesajı
HABERTURK.COM

Alman Tagesspiegel'e verdiği demeçte Scholz "Putin ile tekrar telefonda görüşeceğim - çünkü birbirimizle konuşmamız gerekiyor. Şimdiden yüz binlerce kişinin hayatına mal olan bu korunç savaşı sonra erdirmek ve askerleri Ukrayna'dan çekmek Putin'in elinde" diye konuştu.

Scholz, Putin ile telefon görüşmelerinin 'üslup olarak çok nazik olmadığını' belirtirken konuşmalarının genellikle tahıl sevkiyatı, esir takası ve nükleer santralin güvanliği konusunda olduğunu ifade etti.

Scholz konuşmaların devam etmesinin 'zorunlu' olduğunu belirterek "Benim için önemli olan görüşmelerin asıl konusu: Dünya bu korkunç durumdan nasıl kurtulacak? Bunun için ön koşul açık: Rus birliklerinin geri çekilmesi" diye ekledi.

Scholz, Ukrayna'ya Leopard tanklarının gönderilmesinin ardından jet talep edilmesinin yolunu da kapatarak Ukrayna'ya jet uçağı verilmesinin şu anda gündemlerinde olmadığını ekledi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kudüs'te silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı
Kudüs'te silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı
Avustralya'da radyoaktif madde alarmı
Avustralya'da radyoaktif madde alarmı
Pelosi'ye çekiçli saldırının kayıtları paylaşıldı
Pelosi'ye çekiçli saldırının kayıtları paylaşıldı
ABD'li general: Çin ile savaşa hazır olmalıyız
ABD'li general: Çin ile savaşa hazır olmalıyız

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.