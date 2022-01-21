Jan Schumacher Türkiye'de

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Türkiye'nin dört bir yanından müzik öğretmenleri, koro şefleri ve öğrenciler, 6'ncı Walter Strauss Koro Şefliği Masterclass'ı için Ankara'da buluşuyor. Devlet Çoksesli Korosu'nun unutulmaz şefi Walter Strauss'a adanan masterclass, 2016 yılından itibaren her yıl Avrupa'nın önde gelen koro şeflerinden birini Ankara'da ağırlıyor.

Bu sezona kadar Paulo Lourenco (Portekiz), Lorenzo Donati (İtalya), Ragnar Rasmussen (Norveç) ve Josep Vila i Casanas (İspanya) gibi değerli koro şeflerinin bilgi ve tecrübelerini şef ve şef adaylarıyla buluşturan masterclass; katılımcılara şeflik teknikleri üzerine odaklanma ortamı sağlarken, profesyonel bir koro ile çalışma imkanı da sunuyor.

Avrupa Korolar Federasyonu tarafından en tavsiye edilen 4 masterclass arasında yer alan Walter Strauss Koro Şefliği Masterclass'ı bu sezon Alman şef Jan Schumacher yönetiminde, 23 - 28 Ocak arasında, Tarihi CSO Konser Salonu'nda gerçekleşiyor. Masterclass, 29 Ocak Cumartesi saat 16'da tüm sanatseverlerin katılabileceği kapanış konseriyle sonlanacak.