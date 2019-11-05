05 KASIM 2019
WhatsApp Hattı
HaberlerYemek Yapma

Alman pastası tarifi, nasıl yapılır?

Yumuşacık pandispanyan arasına lezzetli kremanın eşlik ettiği harika bir pasta tarifi hazırladık sizler için bu tarifi çocuklarınız, eşiniz ve misafirleriniz çok sevecek. İşte Alman pastası tarifi...

05.11.2019 - 16:17 | Güncelleme: Yemek Yapma
Alman pastası tarifi

Alman Pastası nasıl yapılır? Yumuşacık pandispanyanın arasına lezzetli bir kremanın eşlik ettiğini düşünün. Diğer adıyla Berliner olarak bilinen Alman Pastası kolay yapımıyla favori tarifleriniz arasına girmeye hak kazanacak gibi.

Alman pastası malzemeler;

  • 2 adet yumurta
  • 1,5 çay bardağı şeker
  • 1 çay bardağı süt
  • 3 çay bardağı un
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 paket kabartma toz

Alman pastası kreması için:

  • 500 ml süt
  • 3 yemek kaşığı un
  • 1 çay bardağı şeker
  • 1 adet yumurta
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 paket vanilya

Alman pastası yapılışı;

  • Pastanın kekini yapmakla işe başlıyoruz.
  • Derin bir kap içerisinde yumurta ve toz şeker beyazlaşana kadar çırpalım.
  • Daha sonra kalan malzemeler ekleyelim.
  • Hamuru yağlamış olduğumuz fırın tepsisine aktaralım.
  • Keki 160 derecelik ısıttığımız fırında üzeri pembeleşene kadar pişirelim.
  • Pişen keki fırından çıkaralım ve soğumaya bırakalım.
  • Kek soğurken bir kap içerisinde kremamızı yapalım.
  • Krema hazır olduğunda kekimizi ortadan ikiye ayıralım.
  • Kekin orta kısmına tüm kremayı eşit şekilde yayalım.
  • Kekin üst tabanını kapatalım ve üzerine pudra şekeri serpelim.
  • Soğuduktan sonra afiyetle mideye indirebilirsiniz.

Alman pastası püf noktası:

  • Malzemelerin hepsi oda sıcaklığında olmalıdır.
  • Kuru malzemeleri eleyerek kullanırsanız hamurun içerisinde topak olmasını önlemiş olursunuz.
  • Keki fırına koyduktan sonraki ilk 20 dakika fırın kapağını açmamanız gerekir. Isı değişiminden dolayı kekiniz çökebilir.
  • Krema için pürüzsüz bir kıvam elde etmelisiniz.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Çalışanıyla ilişki yaşayan CEO kovuldu
Çalışanıyla ilişki yaşayan CEO kovuldu
Yunanistan sınırında dehşet gecesi!
Yunanistan sınırında dehşet gecesi!
Aşkını böyle ilan etti!
Aşkını böyle ilan etti!
Denemek için yapmışlardı! Para basıyor
Denemek için yapmışlardı! Para basıyor
Alman pastası tarifi, nasıl yapılır?
Alman pastası tarifi, nasıl yapılır?
Kulüpler Birliği yeni başkanını seçti
Kulüpler Birliği yeni başkanını seçti
18 kulüp, UEFA'yı kınadı
18 kulüp, UEFA'yı kınadı
"Bundan sonra top sende Ersun Hocam!"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X