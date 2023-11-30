Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Katar'a inişinde uçakta 30 dakika bekledi

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in, dört günlük Orta Doğu ziyaretinin son durağı Katar'da, uçakta yarım saat bekletildiği iddia edildi.

Alman medyasında yer alan haberlere göre Steinmeier, dün uçakla Doha Havalimanı'na indi ancak karşılamada Katarlı bir yetkilinin olmaması üzerine, yaklaşık yarım saat beklemek zorunda kaldı.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, Steinmeier'in uçağın çıkış kapısının önünde beklediği görülüyor.

Steinmeier'in bekletilmesinin, Katar'ın Almanya'nın Gazze politikasına tepkisinden kaynaklanmış olabileceği yorumları yapıldı.

Steinmeier'in eşi Elke Büdenberder ile diğer delegasyonun ise uçaktan daha önce indikleri vurgulandı.

Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad Al Muraikhi'nin karşılamasının ardından Steinmeier'in, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile görüşmesine zamanında ulaştığı ifade edildi.