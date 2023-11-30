Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Katar'a inişinde uçakta 30 dakika bekledi

        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Katar'a inişinde uçakta 30 dakika bekledi

        Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Katar'ın başkenti Doha'daki havaalanında inişten sonra yaklaşık 30 dakika uçağın kapısında bekletildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 11:47 Güncelleme: 30.11.2023 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alman Cumhurbaşkanı Katar'a inişinde 30 dakika bekledi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in, dört günlük Orta Doğu ziyaretinin son durağı Katar'da, uçakta yarım saat bekletildiği iddia edildi.

        Alman medyasında yer alan haberlere göre Steinmeier, dün uçakla Doha Havalimanı'na indi ancak karşılamada Katarlı bir yetkilinin olmaması üzerine, yaklaşık yarım saat beklemek zorunda kaldı.

        Sosyal medyaya düşen görüntülerde, Steinmeier'in uçağın çıkış kapısının önünde beklediği görülüyor.

        Steinmeier'in bekletilmesinin, Katar'ın Almanya'nın Gazze politikasına tepkisinden kaynaklanmış olabileceği yorumları yapıldı.

        Steinmeier'in eşi Elke Büdenberder ile diğer delegasyonun ise uçaktan daha önce indikleri vurgulandı.

        Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad Al Muraikhi'nin karşılamasının ardından Steinmeier'in, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile görüşmesine zamanında ulaştığı ifade edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #KATAR
        #Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        "Bekle bizi Kopenhag"
        "Bekle bizi Kopenhag"
        Seçil ile Nazlı Can arasında Fatih Terim trafiği!
        Seçil ile Nazlı Can arasında Fatih Terim trafiği!
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Kalaşnikoflu şehir eşkıyaları yakalandı!
        Kalaşnikoflu şehir eşkıyaları yakalandı!
        Ek MTV'nin ikinci taksitinde son gün
        Ek MTV'nin ikinci taksitinde son gün
        "Manchester cehennemde çöktü"
        "Manchester cehennemde çöktü"
        Beyaz Saray önünde Gazze için açlık grevi
        Beyaz Saray önünde Gazze için açlık grevi
        Varşova Gettosu’nun acısını yaşamış olan bir millet aynı acıyı Gazze’ye neden yaşatır ki?
        Varşova Gettosu’nun acısını yaşamış olan bir millet aynı acıyı Gazze’ye neden yaşatır ki?
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        Ünlü isim forex operasyonunda tutuklandı!
        Ünlü isim forex operasyonunda tutuklandı!
        "Yaptığım en aptalca şeylerden biri"
        "Yaptığım en aptalca şeylerden biri"
        Metrekareye 55 kg yağış düştü! O kentimizi sel vurdu!
        Metrekareye 55 kg yağış düştü! O kentimizi sel vurdu!
        Gazze'de insani ara 1 gün uzatıldı
        Gazze'de insani ara 1 gün uzatıldı
        Habertürk Anasayfa