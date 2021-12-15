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Alman bakandan "Yeterli aşımız yok" çıkışı

Almanya'da Sağlık Bakanı Lauterbach, COVID-19 aşı kampanyasını 2022’nin ilk çeyreğine kadar sürdürecek yeterli aşıya sahip olmadıklarını açıkladı.

15.12.2021 - 11:51 | Güncelleme: ABONE OL
Alman bakandan
Alman bakan: "Yeterli aşımız yok"
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HABERTURK.COM / İHA

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, dün yaptığı açıklamada, ülkede 4'üncü COVID-19 dalgasının kontrolden çıkmasından endişe duyduklarını belirtti.

COVID-19 aşı kampanyasını 2022’nin ilk çeyreğine kadar sürdürmeye yetecek aşıya sahip olunmadığını ve aşı siparişinde de bulunulmadığını açıklayan Lauterbach, “Günlerdir aşı sıkıntısından kurtulmak için çalışıyorum. Fakat gerçekten yeterli aşımız yok” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Lauterbach tarafından yapılan açıklamada, Almanya’nın Avrupa’da salgının merkez üssü olmaya başlaması ve Omicron mutasyonunun hızla artışa geçmesi ardından geldi.

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Alman hükümeti, Aralık ayı başında COVID-19’a karşı yeni tedbirler geliştirmiş, aşı olmayan kişilerin sadece market ve eczane gibi zorunlu mekanlara girişlerine izin verileceğini açıklamıştı.

Ülkede geçen hafta, Şubat ayından beri görülen en yüksek günlük can kaybı sayılarına ulaşılmıştı. Almanya’da dün, 5 ila 11 yaş arasındaki çocuklar COVID-19’a karşı aşılanmaya başladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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