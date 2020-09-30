Allianz, yaratıcılık ve inovasyonda ödülleri topladı

AA

Allianz Türkiye, yaratıcılıktan inovasyona, farklı alanlarda hayata geçirdiği farklı projeleri ile ödüller almaya devam ediyor.

Geçen yıl yayımladığı "Yanlarında Ol Diye" kampanyası ile Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması’nda ödül kazanan tek sigorta şirketi Allianz Türkiye, finans sektöründe inovasyon ve pazarlama başlıklarının ödüllendirildiği Sardis’ten ise üç ödülle döndü.

Allianz Türkiye, Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması’nda "Yanlarında Ol Diye" kampanyasıyla “Sigorta Hizmetleri” kategorisinde Gümüş Effie’nin sahibi oldu.

Kampanyanın yaratıcı iletişim kategorisinde “En İyi Reklam Filmi” seçildiği Sardis Ödülleri’nde Allianz ayrıca, “Claims Transformation 2.0” projesi ile sigorta şirketleri arasında inovasyon kategorisinde “En İyi Yapay Zeka Kullanımı” ödülünü, yaratıcılık kategorisinde ise “Allianz Motto Müzik” ile “En Özgün İçerik Üretimi” ödülünü kazandı.

Allianz’ın hem Effie hem de Sardis’te ödül kazandığı “Yanlarında Ol Diye” kampanyası bir baba ile oğlun yaşam döngüsünü anlatıyor. Concept imzalı reklam filmi daha önce de hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük ödüller dahil birçok ödül kazanmıştı