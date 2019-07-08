08 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Allahyar Sayydmanesh açıklamalar yaptı.
Kampa dair görüşlerini belirten İranlı golcü, “Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Tarihi, hikayesi olan bir dev. Öncelikle burada olmaktan, genç yaşta bu renkler için mücadele etme şansına sahip olmaktan çok mutluyum. Şu anda bir uyum süreci geçiriyorum. Teknik direktörümüz Ersun Yanal, teknik ekibimiz ve takım arkadaşlarım bu süreci kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. İlk yurtdışı deneyimimi Fenerbahçe’de yaşıyorum. Elimden gelenin en fazlasını vereceğime, bu camiayı mutlu edeceğime inanıyorum" şeklinde konuştu.
Taraftarlar için de ayrı parantez açan Allahyar, “Topuk Yaylası’ndaki kampa katıldığım ilk günden beri taraftarlarımızın inanılmaz bir ilgisi var. Her gün bizi desteklemeye geliyorlar ve bizi yalnız bırakmıyorlar.
Türkiye’ye gelmeden önce Fenerbahçe taraftarlarının kulübüne ne kadar bağlı olduğunu duymuştum. Ancak şimdi bu çatı altında Fenerbahçe’nin ne kadar büyük bir camia olduğunu bir kez daha gördüm. Fenerbahçe kulübü her anlamda çok farklı. Tesisleri, taraftarı, camiası, futbolcuya bakış açısı.
Pazar günü binlerce taraftarımız bizi desteklemeye geldi. İnanılmaz bir görüntü ortaya çıktı. Gözlerindeki sevgi, heyecanı ve bağlılığı gördüm. Özellikle dün taraftarlarımızın sevgisi muhteşemdi. Benim için özel pankartlar hazırlamışlardı, bu büyük aileyi mutlu etmek için sahada en iyisini sergileyeceğime dair kimsenin şüphesi olmasın. Dün bir kez daha anladım ki, 'Biz Fenerbahçeyiz' Sezon boyunca bizim için en büyük motivasyon taraftarlarımızın desteği olacak.
Sezonun ilk maçında Kadıköy’de sahaya çıkmayı ve taraftarlarımızla buluşmayı dört gözle bekliyorum. Bunun için şimdiden çok heyecanlıyım.” dedi.
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