Alkollü sürücüyü darp etmek istediler

İstanbul Küçükçekmece E-5, Cennet Mahallesi mevkii Avcılar istikametinde seyir halinde olan araç, önce bariyerlere ardından seyir halindeki 4 araca çarptı.

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Kazada yaralanan olmazken, alkollü olduğu ileri sürülen sürücü ise yaya olarak kaçmaya çalıştı. Şahsın kaçtığını gören diğer sürücüler, adamı yakalayarak darp etmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazaya neden olan ve kaçmaya çalışan sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik bir süre sonra normale döndü. Öte yandan kaçan sürücünün yakalandığı ve darp edilmek istendiği anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.