Alkollü sürücüden polise: Yakmayın beni
Bursa'da trafik denetimi yapan polis ekipleri, bir sürücüye alkollü araç kullanmaktan ceza yazmak istedi. Alkollü olduğunu kabul eden sürücü ekiplere uzun süre dil dökse de cezadan kurtulamadı.
Bursa'da Santral Garaj Mahallesi'nde polis ekipleri, trafiği tehlikeye atan sürücülere yönelik denetim yaptı.
Uygulama noktasına takılan sürücüler, hem araç hem de plaka sınavından geçti.
POLİSLE PAZARLIK YAPMAYA ÇALIŞTI
Direksiyon başına alkollü oturan bir sürücü ise alkolmetreyi karşısında görünce suçunu itiraf edip, polisle pazarlık yapmaya çalıştı. "
123 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
"Üfletmeyin, yakmayın beni" diyen sürücü ehliyetinin 2 yıl gideceğini öğrenince cihaza üflemek zorunda kaldı. 123 promil alkollü çıkan sürücüye 8 bin lira idari ceza kesilirken, araç ise trafikten men edildi.
Sürücünün pazarlık yapmaya çalıştığı anlar ise kameraya anbean yansıdı.