Alkol üzerine içti, kurtarılamadı

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkol alıp ağrı kesici içen 62 yaşındaki Sümeylan Sertel, hastanede hayatını kaybetti

Olay, Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı mahallesinde meydana geldi. Süleyman Sertel isimli şahıs, kadın arkadaşının evinde fenalaştı. Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sertel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Süleyman Sertel ile birlikte hastaneye gelen kadın, birlikte alkol aldıklarını, Süleyman Sertel'in başı ağrıdığı için alkolle birlikte ağrı kesici aldığını, biraz sonra da fenalaştığını söyledi.

Sertel'in cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.