Alkol gelişmekte olan beyne zarar veriyor!

HABERTURK.COM

Uzman Klinik Psikolog Simge Alevsaçanlar Cücü, erken yaşta alkol kullanımının beyin üzerinde olumsuz etkileri olduğunu söyledi.

Yapılan çok sayıda çalışmanın alkolün gelişmekte olan beyin üzerindeki olumsuz etkilerini gösterdiğine dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Simge Alevsaçanlar Cücü, “Bu çalışmalar alkolün orta düzeyde kullanımının dahi beyin üzerinde olumsuz etkilere yol açtığını, beyinde hacim kaybına yol açtığını belirtmektedir” dedi.

ERGENLİK DÖNEMİNE DİKKAT!

Ergenlik döneminin bazı nedenlerle alkol yöneliminin fazla olduğu bir dönem olduğunu kaydeden Alevsaçanlar Cücü, “Bu dönem, merak, arkadaşlara ayak uydurma, model alma, büyüdüğünü gösterme, arkadaşları tarafından kabul görme, duygusal yakınlaşmalar, aile ile çatışma, dönemin duygusal çalkantıları gibi nedenler ile alkole yönelimin fazla olduğu bir dönem olarak dikkat çekmektedir. Ergenlik döneminde hala beyin gelişimi devam ettiği için alkol kullanımı hem beynin hacmi ve işlevsel bağlantıları hem de çeşitli bilişsel işlevlerde sorunlar yaşanmasına sebep olabilmektedir. Bu nedenle alkol kullanımına erken yaşta başlanmaması gerekir” dedi.

ÇOCUĞA MODEL OLMAK ÖNEMLİ

Cücü, ergenlik döneminden önce alkol tüketiminin yapılmaması konusunda ailelerin net durmasının, çocuğa bu yönde bilgi verilmesinin ve model olunmasının oldukça önem taşıdığını vurguladı.

Ailenin çocuğa anlayabileceği şekilde açık ve net olarak alkolün pek çok açıdan zararlarını anlatması gerektiğini kaydeden Cücü, “Bu konuda net kural ve sınırları olmalı ve çocuğa da bu kural ve sınırlar ifade edilmelidir. Bu noktada çocuğu yargılayan, suçlayan bir taraftan değil, önemseyen, destek olan, rehberlik eden bir noktadan yaklaşılmalıdır. Aileler pek çok konuda çocuklarına model olmalıdırlar” dedi.

Bazı ailelerin alkolü çocukları ile birlikte içtiklerini kaydeden Simge Alevsaçanlar Cücü, “Çocuklarının da kendilerinin yanında içmesine müsaade ederler ve bu durumu daha güvenli bulurlar. Fakat bu durum aile içinde alkolü meşrulaştırmaya ve çocuğun günlük yaşantısında alkolü daha sıklıkla kullanmasına ya da olumlu-olumsuz duygular yaşadığında alkole daha fazla başvurmasına yol açabilmektedir. Bu nedenle anne-baba eğer alkol kullanıyor ise kullanım kontrollü olmalı, bu konuda çocuğa uygun model olunmalıdır. Ayrıca çocuğa risk alma, kontrolün zayıflaması ve dürtüsel davranma gibi alkolün davranışsal anlamdaki olumsuz etkileri hakkında da bilgi verilmelidir” dedi.

ALKOL BİR DUYGU ARACI DEĞİL

Ailelerin alkolün etkileri ve zararları hakkında gençlere açık ve net bilgiler vermesi ve doğru model olması gerektiğini vurgulayan Simge Alevsaçanlar Cücü, şunları söyledi: “Eğer aile üyeleri her akşam alkol alıyor ise ve bir yandan da gence alkolün zararlı olduğunu ve bu nedenle kullanım konusunda dikkatli olması gerektiğine dair bilgiler veriyor ise ortada tutarsız bir mesaj iletimi var demektir. Sadece tavsiye vermek yetmez, tavsiye ettiğimiz davranışı gösteriyor olmak da çok önemlidir. Aileler gençlere kontrollü kullanım hakkında da bilgi vermeli, kontrollü kullanımın tekrarlı olarak aşılması durumunda bağımlılık gelişebileceği bilgisi de verilmedir. Ayrıca alkolün bir duygu kontrol aracı olmadığı, olumsuz duyguların alkolsüz de üstesinden gelinebileceği konusunda da bilgi verilmeli ve yeni alternatif yollar oluşturulmalıdır.”

BEYNE ZARAR VERDİĞİ ANLATILMALI

Gencin alkolü merak etmesi ya da alkole yönelimi olması durumunda güven, sevgi ve şefkat ihtiyaçlarının giderildiği bir aile ortamı yaratılması gerektiğini vurgulayan Simge Alevsaçanlar Cücü, “Tüm konuşmalar bu aile ortamı içinde gerçekleştirilmelidir. Merak duygusunun çok normal bir duygu olduğu bilgisi verilerek alkolü merak ediyor oluşunun da oldukça normal bir duygu olduğu fakat kullanımların ise gelişmekte olan beyne zarar verdiği, bu nedenle belli bir yaşa gelene kadar alkolden uzak durulması gerektiği konusunda net olarak açıklama yapılmalıdır. Gencin duygusu kabul edilmeli, ebeveynleri ile paylaşımı takdir edilmeli ve kullanım ertelenmelidir” diye konuştu.

Cücü, ailenin eğer alkol kullanıyorsa kontrollü kullanım gerçekleştirerek çocuğa örnek olması gerektiğini kaydederek “Eğer fazla alkol kullanımı var ise alkol kullanımını normal seviyelere getirerek gence model olmalıdır. Ebeveynler çocuklarına ilk olarak kendi davranışları ile sonra da verdikleri bilgiler ile örnek olurlar. Verdikleri bilgiler ile davranışlarının arasında tutarsızlık olur ise gencinde kafası karışabilir ve nasılsa ailem de kullanıyor diye düşünerek genç de alkole yönelebilir” uyarısında bulundu.