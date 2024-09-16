Aliyev ve Blinken, Azerbaycan-Ermenistan barış sürecini görüştü

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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak Ermenistan ile Azerbaycan arasında kalıcı barışın sağlanmasının önemini vurguladı, ABD olarak bu hedefe ulaşmak için desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Blinken, Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınırın belirlenmesi sürecinde elde edilen başarıları ve sınır belirleme komisyonlarının ortak faaliyetine ilişkin yönetmeliğin 30 Ağustos 2024'te imzalanmasını olumlu adım olarak nitelendirdi.

Aliyev, artık bölgede barışın hakim olduğunu, Azerbaycan'ın çabaları sonucunda adalete ve uluslararası hukuka dayalı yeni gerçekliklerin ortaya çıktığını söyledi.

REKLAM Ermenistan'la barış müzakerelerinin başlatılması inisiyatifinin Azerbaycan'dan geldiğini hatırlatan Aliyev, barış anlaşmasının imzalanması için Ermenistan Anayasası ve diğer yasal düzenlemelerindeki Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarının kaldırılması gerektiğini vurguladı. Aliyev ayrıca, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sorunun çözümü için kurulan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubunun feshedilmesi gerektiğini kaydetti. Sınır belirleme sürecinde elde edilen ilerlemelerin olumlu sonuçlarına değinen Aliyev, sürecin iki ülke arasında imzalanan yönetmeliğin esas alınarak yürütüleceğini söyledi.

Aliyev ve Blinken, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım'da ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29 Taraflar Konferansı'na (COP 29) ilişkin konuları ve ikili ilişkileri de müzakere etti. *Haberin görseli ABD'nin Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından servis edilmiştir.