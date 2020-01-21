21 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kadın Sağlığı Derneği Başkanı ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, insan sağlığına sayısız zararı bulunan “Bisfenol-A” maddesini içeren ürünler konusunda tüketicileri uyardı.
"HER İKİ ÜRÜNE DE KESİNLİKLE ÇIPLAK ELLE DOKUNMAMAK GEREKİYOR"
En sık kullandığımız veya dokunduğumuz ürünlerin başında alışveriş fişleri ile plastik kapların geldiğini söyleyen Dr. Buyrukçu, “Milyonlarca insanın her iki ürünle de neredeyse sürekli teması var. Alışverişler slipleri ile bankamatiklerdeki işlemlerden sonra verilen makbuzlar Bisfenol-A adlı maddenin en yoğun olduğu ürünler. Her iki ürüne de kesinlikle çıplak elle dokunmamak gerekiyor” diyor.
ANNEDEN BEBEĞE GEÇİYOR
Bisfenol-A adlı maddenin hormonları bozarak erkeklerde sperm üretimini ve testosteron hormonu salınımını azaltıp, testis boyutlarını küçülttüğünü bildiren Dr. Buyrukçu, söz konusu maddenin kadınlardaki etkisini ise şu sözlerle açıkladı: Bisfenol-A maddesi kadınlarda yumurta sayısını azaltıyor, yumurtalık boyutlarını küçültüyor, erken menopoza yol açıyor, embriyonun rahime tutunmasını güçleştiriyor. Bu kimyasala sürekli maruz kalan hamilelerin bebekleri de risk altında. Söz konusu madde plasentadan bebeğe geçerek bebeğin gelişimini ve sinir sistemini olumsuz etkiliyor ve doğumdan sonra davranış bozukluğuna yol açıyor. Erkeklerde prostat büyümesi ve prostat kanserini, kadınlarda meme kanserini, her iki cinste guatr ve tiroid bezi kanserini tetiklediğine, karaciğer ve böbrek üzerinde zehirleyici etkileri olduğuna dair araştırmalar var. Çoğumuzun, çağın hastalığı diyerek normal karşıladığı davranış bozukluklarından saldırganlığın dahi bu maddeyle ilişkisi bulunuyor.”
İÇERİĞİNDE BPA VE BPS VARSA KULLANMAYIN
Dr. Buyrukçu, Bisfenol-A maddesinin alışveriş fişlerinin yanı sıra plastik yiyecek saklama kaplarında, en önemlisi de biberonlarda ve oyuncaklarda kullanıldığına da dikkat çekti.
Plastiğin içindeki yiyeceğin ısı ve ışığa karşı korunmasını ve daha uzun süre saklanmasını sağlayan bu maddenin, çocuklarda erken ergenleşmeye yol açtığını bildiren Dr. Buyrukçu, şu uyarılarda bulundu: “Bizim vatandaşlarımıza tavsiyemiz, kullandıkları plastik ürünlerin içeriğini kontrol etmeleridir. Bu ürünler Bisfenol (BPA ve BPS) içeriyorsa kesinlikle hayatlarından çıkarmaları, alışveriş fişleri ve kredi kartı sliplerini çıplak elle tutmamaları, çocuklarına bu alışkanlığı kazandırmaları büyük önem taşıyor.”
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