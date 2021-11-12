Alişan, 'Tükeneceğiz'i yeniden yorumladı

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Sürpriz çalışmada Alişan'a rap müziğin sevilen temsilcilerinden Tefo, kaleme aldığı sözleri ve yorumuyla da eşlik etti. Yeni single'ın düzenlemesi ise usta aranjör Erhan Bayrak tarafından yapıldı.

Mustafa Özen'in yönetmenliğini üstlendiği video klip, şarkı ile eş zamanlı olarak MuzikPlay YouTube kanalında yayınlandı.

Bugün yayımlanan Alişan ile Tefo'dan "Tükeneceğiz" isimli yeni single, tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı.