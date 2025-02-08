Alişan: Sevgililer Günü'nde Umre'ye gideceğiz

Alişan, önceki akşam KKTC'de sahne aldı. Konser öncesi, eşi Buse Varol ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alişan, Sevgililer Günü planlarını da paylaştı.

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Sevgililer Günü’nde en özel dileğini gerçekleştireceğini söyleyen Alişan; "Evlendikten sonra hep eşimle Umre’ye gitmek istemiştim. Bu sene, o sene. Sevgililer Günü’nde Mekke’de olacağız. Benim için çok özel olacak" dedi.

Buse Varol ise ilk kez Umre’ye gideceğini belirterek; "Alişan, ‘Gidelim mi?’ dediğinde çok mutlu oldum ve inanılmaz heyecanlandım" şeklinde konuştu.