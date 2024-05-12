Alişan: Sen haklı çıktın az ve özler kaldı hayatımda

"SEN GİTTİĞİNDEN BERİ ÇOK DEĞİŞTİM"

Alişan, bu kez yaşasaydı bugün 44'üncü yaşını kutlayacak olan Selçuk Tektaş'ı doğum gününde andı. Kardeşi için duygusal bir mesaj paylaşan Alişan, şu ifadeleri kullandı; "12 Mayıs... Hiç kutlayamayacağımız gün… Sen gittiğinden beri çok değiştim. Çok insanı çıkardım hayatımdan... Az ve özler kaldı hayatımda. Sen haklı çıktın yine... Sen varmışsın gibi devam ediyoruz biz her şeye ama çok özledim seni, çok özledik. Kavuşacağız bir gün elbet ve ben o güne kadar emanetlerine gözüm gibi bakacağım hiç merak etme. Herkeste bıraktığın güzel anılarla seni sensiz yaşatmaya devam edeceğiz. İyi ki benim kardeşim olmuşsun, iyi ki benim canım olmuşsun. Doğum günün kutlu olsun kardeşim."