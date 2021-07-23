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Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından Seda Sayan'dan sahne kararı - Magazin haberleri

Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından Seda Sayan'dan sahne kararı

Ünlü şarkıcı Alişan'ın menajerliğini yapan kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Tektaş'ın vefatından ardından yasa boğulan Seda Sayan, bir süre sahneye çıkmayacağını söyledi

23.07.2021 - 15:27 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Alişan'ın kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş'ın vefatı hem sanat camiasını hem de sevenlerini yasa boğdu. Alişan, gözyaşları içerisinde kardeşine veda etti. Tektaş, cenaze töreninin ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

  • "15 AĞUSTOS'A KADAR SAHNE ALMAYACAĞIM"

    Tektaş'ın vefatı Seda Sayan'ı da yıktı. Ünlü şarkıcı, bu durumdan etkilendiğini belirterek 15 Ağustos'a kadar sahne almayacağını açıkladı.

  • ECE ERKEN'DEN ZEYTİN DALI

    Ece Erken, bir dönem çok yakın dost oldukları Alişan'ın 6 yıl sonra Demet Akalın ile barışmasının ardından, ünlü şarkıcı ile küsmüştü. Yaklaşık 2 yıldır görüşmeyen eski dostlardan Erken, Alişan'a zeytin dalı uzattı.

  • "ARTIK BERABER OLMA VAKTİ"

    Ece Erken, kardeşinin vefatı sonrası zor günler geçiren Alişan'a, "Eymen'im yeterince sensiz büyüdü. Artık beraber olma vakti. Biz 20 yıl kardeştik, Allah ömür verirse daha nice yıllar devam edecek. Seni çok seviyorum, güçlü olman lazım ve olacaksın. Selçuk da öyle isterdi. Eymen seni çok özledi, ben de." sözleriyle seslendi.

  • "ARTIK 4 ÇOCUĞUM VAR"

    Ünlü şarkıcı, vefat eden kardeşinin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaşmıştı. Alişan, "Abim bizi öksüz bıraktım gittin... Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın herşeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım.. Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi... Allah'ım seni bizden daha çok istedi yanına aldı... 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı, şimdi 4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşanım, Ceylanım, Merve’m bana emanet... Seni çok seviyorum abim... Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim... Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk’um... Seni çok seviyorum Allah’ım mekanını cennet eylesin İnşallah..." ifadelerini kullanmıştı.

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