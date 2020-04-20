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Tüm dünyayı etkisi altına koronavirüs salgınına karşı şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol Tektaş ve oğlu Burak ile beraber eve kapandı.

Bu süreçte neler yaptıklarını sosyal medya hesabından sevenleriyle de paylaşan şarkıcı, önceki gün eşiyle bahçede dans ettiği anları İnstagram'ın hikaye kısmına ekledi.

Şarkıcı, videoya "Karantina romantizmi bir başka... Seni seviyorum karıcığım" ifadelerini kullandı.

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