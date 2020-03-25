"SENİ ÇOK SEVİYORUM KARIM"

Buse Varol ile çekilen karesini yayınlayan Alişan, paylaşımına şu notu düştü:

İlk buluşmamızda söylemiştim sana 'Çok güzel şeyler hissediyorum' diye. Bak o hislerle üç doğum günü, bir nişan, bir nikah bir de çocuğumuz oldu. Sana olan sevgim her gün artarak...

Seni çok seviyorum aşkım, karım, çocuğumun annesi... Nice güzel senelerimiz olsun inşallah. Hep birlikte sağlıkla ve artarak... Doğum günün kutlu olsun aşkım.