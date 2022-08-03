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Alişan: Evli bir insanla Çağla Şıkel'in adının yan yana gelmesi yanlış! - Magazin haberleri

Alişan: Evli bir insanla Çağla'nın adının yan yana gelmesi yanlış!

Etiler'de görüntülenen Alişan, Didem Sarı'nın, eski eşi İzzet Antebi ve yakın arkadaşı Çağla Şıkel'in mesajlarını ifşa etmesi hakkında konuştu. Ünlü şarkıcı, "Hiç vakıf olmadığım bir konu ama şunu çok iyi biliyorum ki yanlış anlaşılmadan ibarettir. Çağla, arkadaş canlısı bir insan. Farklı yerlere çekmek doğru olmaz. Evli bir insanla Çağla'nın adının yan yana gelmesi yanlış. Çağla öyle biri değil" dedi

03.08.2022 - 07:43 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Alişan, önceki gün oğlu Burak ve yeğeniyle birlikte Etiler'de objektiflere yansıdı. Alışveriş turunda görüntülenen Alişan, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi.

    Tatil için Bodrum'dan ev tuttuğunu ve sık sık gidip, geldiğini ifade eden şarkıcı, oğlu ve yeğeniyle birlikte keyif dolu zaman geçirdi.

  • "GENİŞ BİR AİLEYE SAHİBİM, ÇOK ŞÜKÜR"

    Yeni satın almış olduğu araçla ilgili konuşan Alişan, "Geniş bir aileye sahibim, çok şükür ama bir yerden bir yere gitmek çok zor oluyor. O yüzden VIP bir araç aldım. Malum, anca sığıyoruz..." dedi.

  • "YANLIŞ ANLAŞILMA!"

    Alişan, Didem Sarı'nın, eski eşi İzzet Antebi ve yakın arkadaşı Çağla Şıkel'in yazışmalarını ifşa etmesi hakkında da açıklamalarda bulundu.

    "Hiç vakıf olmadığım bir konu ama şunu çok iyi biliyorum ki yanlış anlaşılmadan ibarettir." diyen ünlü şarkıcı, "Çağla, arkadaş canlısı bir insan. Farklı yerlere çekmek doğru olmaz. Evli bir insanla Çağla'nın adının yan yana gelmesi yanlış. Çağla öyle biri değil." şeklinde konuştu.

  • ESKİ EŞİ MESAJLARI İFŞA ETTİ

    Öte yandan geçtiğimiz hafta oyuncu Tuvana Türkay ile yeni bir aşka yelken açan ve sevgilisiyle Bodrum'da tatil yapan İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı'dan şaşırtıcı paylaşımlar gelmişti.

    Sarı, boşanma kararı çıkmadan önce eski eşinin ünlü manken Çağla Şıkel ile aşk yaşadığını iddia etmişti. Didem Sarı, Antebi ve Çağla Şıkel'in Instagram üzerinden gerçekleştirdiği konuşmaları ifşa etmişti. 24 Eylül 2021'de boşanan çiftten Didem Sarı'nın yayınladığı konuşmaların, 28 Ekim'de gerçekleştiği dikkatlerden kaçmamıştı.

  • "AŞK YOK!"

    Yaşananların ardından Antebi, ilk kez Habertürk'ten Reşit Özet'e konuşmuştu. İş insanı aşk iddialarını yalanlarken, "Çağla Hanım benim dostum, hayatımızda da hiçbir zaman aşk ilişkisi olmadı. Yani bu iki dostun arasındaki konuşmaları yayınlanacak kadar rezalet bir durum. Kafası da yerinde değil ki 28 Ekim'de olan bir şeyi 'Evliyken' falan diye yazıyor yani... 24 Eylül'de boşanmış bir çiftin 28 Ekim'deki bir yazışmayla falan ne ilgisi olacak? Çok rezalet bir durum var ortada. Anladığım kadarıyla maalesef kişi ne yaptığını bilmiyor." demişti.

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