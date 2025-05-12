Alişan'dan uyarı: Annemin Instagram hesabı hacklendi
Alişan, annesi Suzan Tektaş'ın Instagram hesabının hacklendiğini ve hesaba dair yapılan paylaşımlar konusunda takipçilerini uyardı
Ünlü şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla annesi Suzan Tektaş’ın Instagram hesabının hacklendiğini duyurdu. Takipçilerini olası dolandırıcılıklara karşı uyaran Alişan; "Annemin Instagram hesabını hacklemişler, şu anda hesap bizim kontrolümüzde değil. En geç yarına kadar geri alacağız ama o zamana kadar hesaptan yapılacak herhangi bir paylaşım ya da mesajlara lütfen itibar etmeyin. Sadece hesabı geri almakla kalmayacağız, bu pisliği kim yaptıysa onu da ortaya çıkaracağız" dedi.
Fotoğraf: Instagram