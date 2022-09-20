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Alişan, Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi 'Prestij Meselesi'nde kendisinin hikâyesine neden yer verilmediğiyle ilgili bir açıklama yaptı. Alişan, açıklamasında "Filmde 1991 - 1994 arası işleniyormuş. Ben, 1995 - 1996 arasında girdim. Teşekkür ederim" cümlelerine yer verdi.

1990'lı yıllarda müzik sektörünün lokomotif yapım şirketlerinden biri olan Prestij Müzik’in kuruluş hikâyesinin anlatılacağı 'Prestij Meselesi'nde Erkan Petekkaya, Engin Hepileri, Şebnem Bozoklu, Eser Yenenler, Melisa Döngel, Biran Yılmaz ve aynı zamanda filmin yönetmenliğini yapacak olan Mahsun Kırmızıgül rol alacak.