Alina Boz, Adıyamanlı depremzede çocuklarla buluştu

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), bir temizlik markası anlamlı bir işbirliğine imza attı.

'Oynaya Oynaya' projesi, çocukların oyun hakkını savunmak ve çok yönlü gelişimlerine katkıda bulunmak üzere hayata geçirildi. Proje ilk etapta, deprem bölgesinde AÇEV merkezlerinin yer aldığı konteyner kentlerde uygulanmaya başladı.

Projenin lansmanı Adıyaman'daki konteyner kentte bulunan AÇEV Çocuk ve Aile Merkezi'nde gerçekleşti. Gerçekleşen etkinliğe marka yüzü olan oyuncu Alina Boz da katılarak projeye destek verdi.

Boz, proje kapsamında Adıyaman'daki çocuklarla bir araya gelmenin kendisi için çok anlamlı ve etkileyici olduğunu belirtti. Alina Boz, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Bu projede asıl amaç, çocukların gelişimlerini desteklemek. Deprem sonrası yaşanan travmalar nedeniyle çocukların yaşadıklarını sözlü olarak ifade etmeleri kolay olmuyor. Az önce çocuklarla birlikte oyunlar oynadım. Gerçekten pırıl pırıl çocuklar, yüzlerinde umut ve mutluluk vardı. Onların gözlerindeki ışıltıyı görmek bana da büyük bir mutluluk verdi.

"OYUN PAYLAŞINCA GÜZEL"

AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt, "Kuruluşumuzdan bu yana erken yaşlardaki çocuklar, anne babalar ve genç kadınlar için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Programlarımızla, bugüne kadar bir buçuk milyondan fazla kişiye ulaştık. En büyük hayalimiz, her çocuğun hayata eşit fırsatla başlayabilmesi. Ve biliyoruz ki oyun da çocukların en temel haklarından biri. Oyunlar, çocukların zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve dil gelişimlerini destekler. Ancak maalesef, özellikle sosyoekonomik düzeyi düşük hanelerde yaşayan çocuklar, gelişimlerini destekleyici malzemelerden mahrum kalıyor. İşte bu nedenle, başta deprem bölgesindekiler olmak üzere eğitici malzemelere erişimi sınırlı olan çocukları, AÇEV uzmanları tarafından geliştirilen eğitici kutu oyunlarıyla buluşturuyoruz. Bu yolculukta bize eşlik ederek "Oynaya Oynaya" projemizin ana paydaşı olan Evyap Duru ailesine çok teşekkür ediyorum. Çünkü oyun, paylaşınca güzel. Daha fazla çocuğa ulaşabilmemiz, kurumların ve bireylerin destekleri sayesinde mümkün" dedi.

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'Oynaya Oynaya' projesi, çocukların oyun oynayarak büyümesi, gelişmesi ve öğrenmesi gerektiğine dikkat çekerek çocukların zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini desteklemek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek üzere hayata geçirildi. Proje, ilk aşamada AÇEV Çocuk ve Aile Merkezleri'nin yer aldığı Adıyaman, Gaziantep - Nurdağı ve Hatay - Defne'de bulunan konteyner kentlerde uygulanıyor.