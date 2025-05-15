Alina Boz, Adıyamanlı depremzede çocuklarla buluştu
Alina Boz, 6 Şubat depremlerinde büyük bir yıkıma uğrayan şehirlerden biri olan Adıyaman'da depremzede çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla birlikte kutu oyunu oynayan Boz, "Bu projede asıl amaç, çocukların gelişimlerini desteklemek. Deprem sonrası yaşanan travmalar nedeniyle çocukların yaşadıklarını sözlü olarak ifade etmeleri kolay olmuyor" dedi
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), bir temizlik markası anlamlı bir işbirliğine imza attı.
'Oynaya Oynaya' projesi, çocukların oyun hakkını savunmak ve çok yönlü gelişimlerine katkıda bulunmak üzere hayata geçirildi. Proje ilk etapta, deprem bölgesinde AÇEV merkezlerinin yer aldığı konteyner kentlerde uygulanmaya başladı.
Projenin lansmanı Adıyaman'daki konteyner kentte bulunan AÇEV Çocuk ve Aile Merkezi'nde gerçekleşti. Gerçekleşen etkinliğe marka yüzü olan oyuncu Alina Boz da katılarak projeye destek verdi.
"ÇOCUKLARIN YÜZÜNDEKİ IŞILTI BANA MUTLULUK VERDİ"
Boz, proje kapsamında Adıyaman'daki çocuklarla bir araya gelmenin kendisi için çok anlamlı ve etkileyici olduğunu belirtti. Alina Boz, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Bu projede asıl amaç, çocukların gelişimlerini desteklemek. Deprem sonrası yaşanan travmalar nedeniyle çocukların yaşadıklarını sözlü olarak ifade etmeleri kolay olmuyor. Az önce çocuklarla birlikte oyunlar oynadım. Gerçekten pırıl pırıl çocuklar, yüzlerinde umut ve mutluluk vardı. Onların gözlerindeki ışıltıyı görmek bana da büyük bir mutluluk verdi.
"OYUN PAYLAŞINCA GÜZEL"
AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt, "Kuruluşumuzdan bu yana erken yaşlardaki çocuklar, anne babalar ve genç kadınlar için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Programlarımızla, bugüne kadar bir buçuk milyondan fazla kişiye ulaştık. En büyük hayalimiz, her çocuğun hayata eşit fırsatla başlayabilmesi. Ve biliyoruz ki oyun da çocukların en temel haklarından biri. Oyunlar, çocukların zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve dil gelişimlerini destekler. Ancak maalesef, özellikle sosyoekonomik düzeyi düşük hanelerde yaşayan çocuklar, gelişimlerini destekleyici malzemelerden mahrum kalıyor. İşte bu nedenle, başta deprem bölgesindekiler olmak üzere eğitici malzemelere erişimi sınırlı olan çocukları, AÇEV uzmanları tarafından geliştirilen eğitici kutu oyunlarıyla buluşturuyoruz. Bu yolculukta bize eşlik ederek "Oynaya Oynaya" projemizin ana paydaşı olan Evyap Duru ailesine çok teşekkür ediyorum. Çünkü oyun, paylaşınca güzel. Daha fazla çocuğa ulaşabilmemiz, kurumların ve bireylerin destekleri sayesinde mümkün" dedi.
'Oynaya Oynaya' projesi, çocukların oyun oynayarak büyümesi, gelişmesi ve öğrenmesi gerektiğine dikkat çekerek çocukların zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini desteklemek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek üzere hayata geçirildi. Proje, ilk aşamada AÇEV Çocuk ve Aile Merkezleri'nin yer aldığı Adıyaman, Gaziantep - Nurdağı ve Hatay - Defne'de bulunan konteyner kentlerde uygulanıyor.
Bu proje ile bir yıl içerisinde 7500 çocuğun eğitici kutu oyunlarıyla buluşturulması hedefleniyor.
KUTU OYUNLARI ÇOCUK GELİŞİMİNDE ÇOK ÖNEMLİ
Erken çocuklukta kutu oyunları, çocukların çok yönlü gelişimine katkıda bulunuyor. Bu oyunlar; çocukların zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve dil gelişimlerini destekliyor. Aynı zamanda yaratıcılıklarını, hayal güçlerini, iletişim kurma, problem çözme ve takım çalışması becerilerini geliştiriyor. Renkleri, şekilleri, sayıları, duyguları öğrenmelerine yardımcı oluyor ve konsantrasyonlarını artırıyor. 'Oynaya Oynaya', AÇEV uzmanları tarafından geliştirilen; Duygu Ormanı, Renkli Meslekler, Kayıp Şekiller ve Okulum adlı eğitici kutu oyunları, eğlenceli bir ortamda öğrenmeyi teşvik ediyor.