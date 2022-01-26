Eksi 4 derecede yan yana ölüm!

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Al Pacino ile beraber rol aldığı polisiye-gerilim filmi "88 Dakika" ve "Ally McBeal" adlı dizide canlandırdığı avukat karakterleriyle tanınan ABD'li oyuncu Alicia Witt, bir süredir ailesinden haber alamıyordu.

Kuzenine, ailesini kontrol etmesini söyleyen Witt, aldığı acı haberlerle yıkılmıştı. 46 yaşındaki Alicia Witt, anne ve babasının Massachussetts'deki evlerine cansız bedenlerinin bulunduğunu öğrenmişti.

"HİPOTERMİ NEDENİYLE VEFAT ETMİŞLER"

Polis, yaptığı incelemede cansız bedenleri bulunan çiftin birinin üzerinde paltosu olduğunu ve Witt'in anne-babasının büyük bir ihtimalle hipotermi nedeniyle öldüğünü açıkladı.

EKSİ 4 DERECEDE YAN YANA ÖLÜM!

Robert ve Diane Witt'in evlerinin çok eski ve bakımsız olduğu, ısıtma sisteminin de çalışmadığı belirtildi. Witt çifti, soğuk aralık ayında evlerini ısıtmak için bir portatif ısıtıcı kullanıyordu. Çiftin öldüğü dönemde Massachusetts, Worchester'da hava sıcaklığının eksi 4 derece olduğu biliniyor.

"AİLESİYLE İLGİLENMEDİ" İDDİASI

Alicia Witt'i şoke eden bu ölümün ardından çiftin, ekonomik durumlarının çok kötü olduğu, bu yüzden de eve gerekli bakımı yaptıramadıkları ileri sürüldü. Oyuncu Alicia Witt'in de ailesiyle ilgilenmediği iddia edilmişti.

"BEŞ PARASIZ DEĞİLLERDİ"

Witt, hakkında çıkan iddialara Facebook hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Anne ve babasına, onların izin verdiği ölçüde elinden gelen yardımı yaptığını ifade eden Witt, "Beş parasız değildi. Şiddetli şekilde inatçı, orijinal ruhlardı ve bazı seçimler yaptılar. Benim vazgeçiremeyeceğim seçimler..." dedi.

Alicia Witt, gönderisinde, hala bunların gerçek olduğuna inanamadığını da diler getirdi. Witt, anne ve babasından haber almaya çalışıp, onlara ulaşamadığında hissettiği büyük korkunun üzerinden bir ay geçtiğini de anlattı.

"ONLARIN SESİNİ BİR DAHA DUYAMAYACAĞIMI ANLADIM"

Telefon elinde, dua ederek anne ve babasının kendisini aramalarını beklediğini belirten ünlü oyuncu, "Hattın karşı tarafında dedektiflerin sesini duyduğumda onların artık gittiğini ve bir daha seslerini duyamayacağımı anladım. Hayatımın geri kalanına onları bir rüzgar esintisinde, bir şarkıda, bir rüyada buluşarak başlıyorum." dedi.

"İKNA ETMEYE ÇALIŞTIM AMA BANA KIZDILAR"

Yaklaşık 10 yıl boyunca anne ve babasının evine girmesine izin verilmediğini ifade eden Witt, "Evin onarımı için bir şeyler yapmayı teklif ettiğim her seferinde beni geri çevirdiler. Ağladım, yalvardım, onlara yardım etmeme izin vermeleri için ikna etmeye çalıştım ama her seferinde bana kızdılar, onlara yapmaları gerekeni söyleme hakkım olmadığını belirttiler." şeklinde konuştu.

"ASLA ANLAMAYACAĞIM!"

Alicia Witt, kendi adına elinden geleni yaptığını ve bu konuda bir eksiği bulunmadığını belirtti. Kalbinin kırık olduğunu vurgulayan Witt, anne ve babasının evlerindeki ısıtma sisteminde sorun olduğunu bilmediğini anlattı. Ünlü isim, "Bu konuda bana neden bir şey söylememeyi seçtiklerini, neden onlara yardım etmeme izin vermediklerini asla anlayamayacağım." dedi.

"ONLAR BENİ ÇOK SEVDİ, BEN DE ONLARI ÇOK SEVDİM"

Anne ve babasıyla yaptıkları son görüşmede birbirlerine söyledikleri son sözlerin, "Seni seviyorum..." olduğunu hatırlatan Alicia Witt, "Bu kısım en basiti, asla şüpheye yer yok. Onlar beni çok sevdi, ben onları çok sevdim." ifadeleriyle paylaşımını bitirdi.