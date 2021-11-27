Alibeyköy Barajı'nda artık keçiler otluyor

İstanbul'un barajlarında İSKİ verilerine göre bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 41.44 olarak kayıtlara geçti. Verilere göre son bir hafta içinde barajlardan 5 milyon 82 bin metre küp su eskildi. İstanbul'un barajlarında geçtiğimiz yıl Nisan ayında yüzde 80.82 olan doluluk oranı daha sonra düşmeye başlamıştı. Son on yılda ölçülen bu tarihteki doluluk oranı 2015 yılında yüzde 64.1 olarak kayıtlara geçmişti.
KEÇİLER OTLUYOR
İstanbul'da yaşanan kuraklıktan en fazla etkilenen barajlardan biri de Alibeyköy Barajı oldu. Alibeyköy Barajı'nda doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 17.03 olarak ölçüldü. Barajın eskiden suyla dolu balıkların yüzdüğü alanlar da artık keçilerin otladığı meralar haline geldi.
Barajda son 10 yılın en düşük ikinci seviyesi yaşanıyor. Geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 15.6'ya gerilemişti. Bu rakam son 10 yılın en düşük oranı olarak tarihe geçmişti.
İKİ BARAJ GÖLÜ ADETA KURUDU
İSKİ verilerine göre İstanbul'a su sağlayan barajlardan Kazandere ve Papuçdere barajları adeta kurudu.
Kazandere Barajı'nda doluluk oranı 4.62'ye Papuçdere Barajı'nda yüzde 2.77'ye kadar geriledi. İstanbul'un doluluk oranı en yüksek baraj gölü ise Ömerli Barajı oldu. Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 67.49 olarak ölçüldü.
İSTANBUL'UN BARAJLARININ DOLULUK ORANLARI
Alibeyköy Barajı yüzde 17.03
Büyükçekmece Barajı yüzde 40.06
Darlık yüzde 35.59
Elmalı yüzde 50.36
Istrancalar yüzde 35.48
Kazandere yüzde 04.62
Ömerli yüzde 67.49
Papuçdere yüzde 02.77
Sazlıdere yüzde 20,91
Terkoz yüzde 42.24
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