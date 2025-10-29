Aliağa Petkimspor: 84 - CSM CSU Raiffeisen OradeaÇ: 73 | MAÇ SONUCU
FIBA Avrupa Kupası C Grubu 3. hafta maçında Aliağa Petkimspor, sahasında Romanya'nın CSM CSU Raiffeisen Oradea ekibini 84-73 mağlup etti.
İzmir temsilcisi, içerde oynadığı 2 maçı da kazanırken 1 deplasman karşılaşmasında yenildi.
Salon: ENKA
Hakemler: Zidenko Tomasovic (Slovakya), Loannis Tsimpouris (Yunanistan), Hendrik Laas (Estonya)
Aliağa Petkimspor: Efinayi 16, Blumbergs 3, Mustafa Kurtuldum, Sajus 17, Scrubb 13, Boran Güler, Franke 24, Utomi 1, Yunus Sonsırma, Troy Selim Şav 2, Royd 8
CSM CSU Raiffeisen Oradea: Richard 17, Bropleh 9, Brandja Sy 12, Young 15, Nicolescu 3, Pridgett 9, Torok 2, Lottie 6, Nastrut
1. Periyot: 21-18
Devre: 42-33
3. Periyot: 63-52
4. Periyot: 84-73