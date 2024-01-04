Türkiye 31 Mart Pazar günü yerel seçimler kapsamında sandık başına gidiyor. Siyasi partiler belediyeler için adayları bir bir açıklarken, Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı merak edilen isimler arasında yer aldı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da olduğu bazı illerin adaylarını 7 Ocak Pazar günü açıklayacak. Peki, "Ali Yerlikaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?" İşte Ali Yerlikaya hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...