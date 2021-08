2018 yılında nikah masasına oturan Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade çiftinin kızları Narin, 2. yaşına girdi. Sunal, kızının doğum gününe özel duygusal bir yazı kaleme aldı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Sosyal medya hesabından Narin'in fotoğrafını yayınlayan 43 yaşındaki oyuncu, paylaşımına şu notu düştü:

Benim canım Nar kızım, Narinim... Zaman nasıl çabuk geçiyor. Sen benim hayatımı değiştireli 2 yıl olmuş. Her anına şükürler olsun. Hep çok istediğim ama seninle beraber hayal bile edemeyeceğim güzellikte geçen bu iki yılın, bundan sonra da beraber yaşayacağımız her dakikayı daha büyük bir heyecanla bekliyor olacağım. İyi ki doğdun benim aşkım kızım. Nice güzel yaşların olsun. Her zaman kulağına fısıldadığım gibi: Seni çok seviyorum.

Aynı kareyi takipçileriyle paylaşan Kurbanzade de, gönderisinde, "Dünyanın en guzel hissini bana yaşattığın icin teşekkürler güzel kızım... Seni seviyorum, iyi ki doğdun Narin'im." ifadelerini kullandı.