Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; oyuncu Ali Sunal ve avukat eşi Nazlı Kurbanzade, önceki akşam Bebek'teki bir mekan çıkışı görüntülendi.

Gazetecilerle camını açarak sohbet eden oyuncu, "Arkadaşlar biliyorsunuz yeni bebeğimiz oldu, o yüzden fazla kalamadık. Arkadaşlarımızla bir araya geldik. Evimize dönüyoruz" diyerek mekandan ayrıldı.