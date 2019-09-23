Beni doğurup büyüten annem Gül Sunal'a, babam Kemal Sunal'a, beraber büyümeye devam ettiğim kardeşim Ezo Sunal'a, bana hayatımın en güzel hediyesini veren eşim Nazlı'ya, benimle bu günümü paylaşıp, kutlayan, iyi dileklerini yazan, arayan sizlere ve hayatımın en güzel hediyesi canım nar kızım Narin'ime çok çok teşekkür ederim. Nicelerini beraber sağlık ve mutlulukla kutlamak bu sene de tek dileğim. Her günümüz kutlama gibi geçsin Narikom...