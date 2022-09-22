Gül Sunal, paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Canım oğlum Ali'm doğum günün kutlu olsun...

İyi evlat, iyi abi, iyi baba, iyi eş, iyi arkadaş ….

Bildiğim bütün güzel sözler seni sevdiğimi anlatmaya yetmez yavrum...

İyi ki doğdun Ali'm… 22 eylül 13.15...

Sondaki fotoğrafta olduğu gibi hep gül…"