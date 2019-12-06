06 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, Sarıyer Kulübü eski genel kaptanı Eyüp Odabaşı'nı anma yemeğinde açıklamalarda bulundu.
"GALATASARAY BU SENE LİGİ 5. BİTİRSE 'EH OLABİLİR' DİYEBİLİR"
Bu yıl Fenerbahçe'de herkesin şampiyonluğu beklediğini vurgulayan Şen, "Şampiyonluk beklentisi her yıldan daha fazla çünkü bu 7. yıl, 6 yıl şampiyon olamadık. Fenerbahçe'de tribünde olan, evinde oturan mutlaka ama mutlaka 'pardon' demeden bu yıl şampiyonluğu bekliyor. Galatasaray geçen sene duble yaptı. Bu sene ligi 5. de bitirse 'eh olabilir' diyebiliriz çünkü geçen sene başarıları var. Bizim artık 'ee' demeye, başkanın da yönetimin de antrenörün de pek hakkı yok" diye konuştu.
"ERSUN YANAL'I SEVERİM"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal hakkında da görüşlerini paylaşan Ali Şen, "Fenerbahçe'de iyi bir kadro ve oyuncular var. Bu oyuncuları iyi bir takım haline getirecek olan da antrenör. Ersun Yanal'ı severim. Kendisini ilk başladığı Manisa'dan bu yana takip ederim ama bu takımdan, bu futbolculardan iyi bir kadro kurması lazım. Kurmasını bekliyoruz. Bunun pardonu yok" ifadelerini kullandı.
"ŞAMPİYONLUK BEKLİYORUZ"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un en büyük destekçilerinden biri olduğunu sözlerine ekleyen Ali Şen, "Ali Koç'u çok iyi değerlendiriyoruz. En büyük destekçilerinden biri benim. Ali Koç'un gelmesi mali durum olarak iyi oldu. Ancak ve ancak tekrar söylüyorum, geçen sene çok kötü. Bu sene ise 'çok'u biraz kaldırdık ama yine de takım kötü. Ali Koç'un zekasını yakından tanıyan biri olarak bu sene takımın şampiyon olmasını, takımı şampiyon yapmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.
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