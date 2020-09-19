Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın peşinde olduğu Nazım Sangare için önemli açıklamalarda bulundu. Öztürk'ün sözleri şöyle:
"Nazım Sangare Almanya 3. Ligi'nden gelen ve kademe kademe süreklilik kazanarak milli takıma yükselen bir değer. Baktığımızda, bu değerin ayrılması sürecinde taleplerimiz olur. Değeri ile ilgili bazı şeyler görüyorum. İnsanların şunu bilmesi lazım, önümüzdeki süreçte yabancı sayısının düşmesiyle birlikte, Türk oyuncuyu bazı pozisyonlarda değerlendirme anlamında Nazım gibi oyuncuların değeri büyüktür. Gelişme kapasitesi olan, gücünü yükseltebilecek bir oyuncu."
"BEŞİKTAŞ'LA ÖNCE ANLAŞTIK"
"Beşiktaş ve Fenerbahçe, aynı zamanlarda, bundan 3 hafta önce iletişime geçtiler. Beklentimizi söyledik, Fenerbahçe fazla dedi, Beşiktaş ile görüşmeler devam etmişti. Beşiktaş'tan gelen bir teklifle, 500 bin euro önceden ödeme ve 1,5 milyon euro zorunlu satın alma, sonraki satıştan yüzde 15 pay ile anlaşıldı. Sonra bizim de bilmediğimiz bir nedenden, mali sıkıntılar olabilir, kendilerinin yaptığı teklifin yüksek olduğu belirtildi. Bu sırada oyuncu ile görüşmelerine izin verdik, teklif yüksek diye revize ettiler. 1,5 milyonluk bir teklif yapıldı. 'Hayır' deyince 1 milyon 750 bin gibi bir şey konuşuldu, sonra 1 milyon ve sonraki satıştan yüzde 30 gibi rakamlar konuşuldu. Biz de değerli bir oyuncu olduğunu söyledik ve reddettik. Artık Beşiktaş'tan gelecek tekliflerin gerçekçiliğine ve inandırıcılığına inanmadık. Sonra Fenerbahçe'den teklif geldi, benzer rakamlarda, 1 milyon 750 bin euro, bir oyuncu takası ve sonraki satıştan pay gibi. Bizim de kabul ettiğimiz bir teklif oldu."
"ÇEBİ AYNI RAKAMI VERELİM DEDİ"
"Oyuncu Fenerbahçe ile görüşme halinde, sonucun nasıl çıkacağını göreceğiz. Ahmet Nur Çebi başkan, Fenerbahçe ile anlaştıktan sonra bizimle konuştu. Tekliflerinin Fenerbahçe'nin teklifi ile aynı olabileceğini söyledi ama biz teşekkür ettik kendilerine. Biz Fenerbahçe ile devam edeceğimizi ilettik."
EMRE KOCADAĞ'DAN "NAZIM" SÖZLERİ
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Nazım Sangare Beşiktaş'a gelmek istediğini belirtti, biz de onun üzerine görüştük. Fenerbahçe ile anlaştıysa, hayırlı olsun deriz. Sayın başkan anlaşıldığını söylüyorsa kapanmıştır." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!