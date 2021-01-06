Pandemi önlemleri sebebiyle eğitim-öğretim faaliyetleri uzaktan devam ederken, sınavlara hazırlanan öğrencilere ve velilere süreç odaklı değerlendirmeler yapmalarını tavsiye eden İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “Deneme sınavlarının en önemli amaçlarından biri konu ve kazanım bazlı değerlendirmeler yapmak ve çalışmak için bir yol haritası sunmaktır. Bu nedenle öğrencilerimiz, sınavlardan sonra hangi konulara çalışacakları ile ilgili bir değerlendirme yaparak sürece odaklanmalıdır” diye konuştu.

Öğrencilerin başarı grafiğinin birden yükselmesini ve sınavlardan tam puan almalarını beklemenin gerçekçi olmayacağını ifade eden Lüle, “Başarı, her gün tekrarlanan çabaların toplamıdır. Bu nedenle öğrencilerimizin başarı grafiğinin belirli bir süreç içinde yükselmesini ve başarı basamaklarını birer birer çıkmasını beklemek daha gerçekçi bir yaklaşım olacaktır. Başarı için baskı oluşturmak, sadece sınav stresini arttırır. Bu durum, var olan seviyeyi de aşağı çekebilir” ifadelerini kullandı.

ONLINE AKADEMİK DEĞERLENDİRME SINAVI YAPILACAK

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, 2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci dönemi için online akademik değerlendirme sınavı gerçekleştirecek. 4. sınıf sınavı 17 Ocak Pazar 2021 tarihinde; 5, 6 ve 7. sınıf sınavları 16 Ocak Cumartesi 2021 tarihinde; 8, 9, 10 ve 11. sınıf sınavları ise 23 Ocak Cumartesi 2021 tarihinde tüm öğrencilerin katılımına açık ve ücretsiz uygulanacak.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji online akademik değerlendirme sınavına katılan öğrenciler, hem Türkiye geneli bir sıralama elde ederek kendilerini değerlendirme şansı yakalayacak; hem de 2020-2021 akademik yılının birinci dönemine ilişkin konu ve kazanım bazlı akademik geribildirim alacaklar.

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ve 11. sınıfların sınav kapsamı akademik yılın birinci dönemindeki konu ve kazanımları kapsayacak. Sınava katılım için Doğa Koleji öğrencilerinin herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek bulunmazken, kurum dışından sınava katılmak isteyen öğrenciler Doğa Kolejinin kurumsal web sayfası www.dogakoleji.k12.tr adresinden başvurularını yapabilecek.

Kayıtlar kontenjanlarla sınırlı, ücretsiz ve Türkiye genelindeki tüm 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılımına açık olacak. Sınava kayıt ve bilgi almak için basvuru.dogakoleji.k12.tr adresi ziyaret edilebilecek.