Ali Palabıyık, Vincic'i değerlendirdi!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı. Dev derbiyi 55 yıl aradan sonra yabancı hakem yönetti. Eski hakem ve HT Spor yorumcusu Ali Palabıyık, Slovenyalı hakem Slavko Vincic'in derbideki kararlarını değerlendirdi.

İşte Ali Palabıyık'ın değerlendirmeleri:

"Güzel bir müsabaka izledik. Slavko Vincic, bu maçı yönetmenin hakkını verdi. Bu maçta iki takım berabere kaldı ama mücadelenin kazananı Slavko Vincic'i Türkiye'ye getirenler oldu. Oyuncuların da tutumuna baktığımız zaman centilmence diyebileceğimiz bir maç oldu. Son dakikalara kadar her iki takımın da birbirlerine yapmış olduğu fauller vardı. Sarı kartlar son dakikalarda çoğaldı. Hakem hem futbolseverler hem de izleyenler tarafından saygı gördü."

"Ben maçın 34. dakikasında her iki takımdan da idari menajerin sarı kart görmesine karşıyım. Bunu biz yönetmeliyiz. Hakem çok iyi bir iletişim kurarak, saha içerisinde çok güzel yönetti. İlk yarıyı tek sarı kartla bitirdi. Osimhen'in gördüğü sarı kart doğruydu. Her iki idari menajer de ne yapmış olabilir de sarı kart gördü. Oyun çok güzel giderken 4. hakem, her iki idari menajere de sarı kart göstertti. Maç içerisinde gösterilen bütün kartlar yerinde ve doğruydu. Göstermediği diyeceğimiz birkaç faul olabilir ama bu gayet doğal."