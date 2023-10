Ali Koç taraftara seslendi: Her zaman Fenerbahçe

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ludogorets maçında "Atatürk ve Fenerbahçe" marşının tanıtımı sırasında stadyum hoparlörlerinden taraftarlarına seslendi.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe Spor Kulübü, sadece bir spor kulübü değil, bir mirası geçmişten geleceğe taşıyan, Atatürk'ün ideallerini ve ruhunu yaşatan bir ailedir. Cumhuriyetin 100. yılında bizler, Fenerbahçeliler olarak bu vizyonu yaşatmanın ve güçlendirmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Spor bizim için sadece bir oyun değil, aynı zamanda bir inanç ve tutkudur. Atatürk'ün gençliğe olan sonsuz güveniyle, bu tutkuyu yüreklerimize kazıyor ve kazandığımız her zaferde Ata'mızın eşsiz mirasına ve aziz hatırasına bir selam çakıyoruz. Bizler bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Atatürk adını gurur ve sevgiyle en yukarılara taşıyacak ve onun yolunda aynı kararlılık ve azimle yürümeye devam edeceğiz. Büyük Fenerbahçe taraftarı, bugün günlerden Fenerbahçe, bu ay aylardan Fenerbahçe, bu yıl yıllardan Fenerbahçe ve her zaman iyi ki Fenerbahçe ve her yerde en büyük Fenerbahçe."