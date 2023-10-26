Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        27
        Galatasaray
        GS
        25
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        17
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        16
        Trabzonspor
        TS
        15
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        MKE Ankaragücü
        MKE
        9
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        9
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        8
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        7
        İstanbulspor
        İST
        5
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ali Koç taraftara seslendi: Her zaman Fenerbahçe - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Koç taraftara seslendi: Her zaman Fenerbahçe

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ludogorets maçında "Atatürk ve Fenerbahçe" marşının tanıtımı sırasında stadyum hoparlörlerinden taraftarlarına seslendi. Öte yandan İsmail Kartal'dan da Atatürk paylaşımı geldi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.10.2023 - 20:15 Güncelleme: 26.10.2023 - 20:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Her zaman Fenerbahçe"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ludogorets maçında "Atatürk ve Fenerbahçe" marşının tanıtımı sırasında stadyum hoparlörlerinden taraftarlarına seslendi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

        "Fenerbahçe Spor Kulübü, sadece bir spor kulübü değil, bir mirası geçmişten geleceğe taşıyan, Atatürk'ün ideallerini ve ruhunu yaşatan bir ailedir. Cumhuriyetin 100. yılında bizler, Fenerbahçeliler olarak bu vizyonu yaşatmanın ve güçlendirmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Spor bizim için sadece bir oyun değil, aynı zamanda bir inanç ve tutkudur. Atatürk'ün gençliğe olan sonsuz güveniyle, bu tutkuyu yüreklerimize kazıyor ve kazandığımız her zaferde Ata'mızın eşsiz mirasına ve aziz hatırasına bir selam çakıyoruz. Bizler bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Atatürk adını gurur ve sevgiyle en yukarılara taşıyacak ve onun yolunda aynı kararlılık ve azimle yürümeye devam edeceğiz. Büyük Fenerbahçe taraftarı, bugün günlerden Fenerbahçe, bu ay aylardan Fenerbahçe, bu yıl yıllardan Fenerbahçe ve her zaman iyi ki Fenerbahçe ve her yerde en büyük Fenerbahçe."

        REKLAM

        İSMAİL KARTAL'IN PAYLAŞIMI

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ludogorets maçı öncesi sarı lacivertli kulübün 82 öğrenciye eğitim desteği kararını Atatürk vurgusuyla paylaştı.

        Fenerbahçe, Türkiye'nin 81 ilinden seçilecek 81 öğrenciye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bir öğrenciye eğitim desteği sağlama kararını duyurdu. Cumhuriyetin 100. yılını anlamlı bir şekilde kutlamayı planlayan sarı lacivertli yönetimin aldığı bu karara futbolcuların yanı sıra teknik direktör İsmail Kartal da destek verdi.

        Kartal, Fenerbahçe'nin bu paylaşımı alıntılayarak, 'Atamızın da söylediği gibi' "Bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmez" Bu vatan için omuzlarımızda vazgeçemeyeceğimiz bir sorumluluk taşıyoruz. Ben ve takımım da bu adımının bir parçası olacağız! Her vatandaşımız da ülkemizin geleceği çocuklar için gerekeni yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fenerbahçe'den 18'de 18!
        Fenerbahçe'den 18'de 18!
        Su kanalına terk edilmiş bebek bulundu
        Su kanalına terk edilmiş bebek bulundu
        Burak Yılmaz'dan sürpriz 11!
        Burak Yılmaz'dan sürpriz 11!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Borsa neyi alıyor, neyi satıyor?
        Borsa neyi alıyor, neyi satıyor?
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        Habertürk Anasayfa