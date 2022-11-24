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Ali Koç'tan yabancı hakem ve Dünya Kupası açıklaması -Fenerbahçe haberleri

Ali Koç'tan yabancı hakem açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koç, gündemdeki yabancı hakem konusu ve Dünya Kupası'na giden oyuncular hakkında konuştu

Giriş: 24.11.2022 - 19:42 | Güncelleme: ABONE OL

  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. 

  • Ali Koç gündemdeki hakem hataları hakkında, "Son 10 yılda hakemlerden en çok canı yanan bir kulübün başkanı olarak söylemek isterim; kronikleşmiş bir sorun. Bu bir sezondan bir sezona olmuş değil. Son 20 senede gelişerek, artarak bir sorun haline gelmiş. Yurt dışında da Türkiye'de şampiyonlukların sadece sahada elde edilmediği algısı da yerleşmiş. Ben bunu daha önce de söyledim, yaşadım. Mevcut federasyonumuz elinden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyor. Kulüplerin de sabırlı olması gerekiyor. Her işi kötü giden kulüp 2-3 haftada bir yayagara kopartırsa hiçbir yere varamayız. Bir de karşılığı olursa hiçbir yere varamayız'' dedi.

  • Gündemdeki yabancı hakem konusunda ise, ''Eldeki mevvcut hakemler var. 2 tane konu var yabancı hakemlerle ilgili. VAR yabancı hakem ve orta saha yabancı hakem mi, ikisi de mi? 22-23 hakem var, 29 hakeme ihtiyaç var. En azından bu sezon için 6 eksiği yabancı hakemlerle giderme konusunda ısrar var. Federasyon ise VAR tarafında bunu yapmaya çalışıyor. Doğru bir adım. Görüştükleri bazı ülkelerden olumsuz cevap aldılar. Bir girişim var. Biz yabancı hakem (orta) konusunu bir kez daha federasyona ileteceğiz. Suudi Arabistan ve Yunanistan, yoğun bir şekilde özellikle önemli maçlar için yabancı hakem kullanıyorlar. Diğer ülkelerde de hakem değişim programları var. Bunların hepsini inceledik. Bunun üzerine çalışma var'' ifadelerini kullandı.

  • 'DÜNYA KUPASI'NDAKİ OYUNCULAR'

    "Oyuncularla önce de konuştuk. Önemli olan bu performansı devam ettirmeleri. Belçika zor bir maçtı. Kanada bayağı zorladı. Batshuayi çok güzel bir gol attı. Ekvador'da ise Enner Valencia, mükemmel oynadı. Genç bir takımın lideri. İnşallah başarılarının devamı gelir. Onlara başarılar diliyorum. Türkiye'den giden tüm sporculara başarılar diliyorum. Enteresan başladı, büyük sürprizlerle başladı. Keşke biz de orada olsaydık."

  • ''BREZİLYA OLSUN İSTERİM''

    "Kendim oyuncularımızın oynadığı takımların başarılı olmasını istiyoruz. Küçüklüğümden beri favori olsun olmasın Brezilya olsun istemişimdir. Genç nesiller belki Arjantin'i istiyor ama benim şahsi arzum Brezilya'nın başarılı olması."

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