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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Ali Koç'tan Erden Timur açıklaması - Galatasaray Haberleri

        Ali Koç'tan Erden Timur'a sert sözler

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Koç, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur için de dikkat çeken ifadeler kullandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.11.2023 - 17:56 Güncelleme: 05.11.2023 - 18:02
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        Ali Koç'tan Erden Timur'a sert sözler
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        Ali Koç'un sözleri şu şekilde:

        "İste belgeleri kardeşim, söyledik TFF'ye. Elinde belge yoksa konuşamasın böyle. Yok yok yok! İstemiyor, yapamıyor, korkuyor. Bu arkadaş, elinde olan belgeleri ifade edebilmek için bir programa çıktı. Bahsettiği 2 konu var belge diye. Biri eski MHK Başkanı Lale Orta'nın VAR görüntüleri yollaması. Bunlar öyle bir organizma ki, organizasyon ki... Bizzat, eğriden, doğrudan, endirekt... Bizzat demeseydik keşke. Bizzat gitmedi ama dolaylı gitti diyorlar. İçiniz rahat olsun. Başkanınıza, yönetiminize dolaylı, direkt, endirekt hiçbir şey gelmedi bize! Mahkemeye gidiyorum. İtibar saldırısı var! Bıktım bu ülkede yalanla dolanla iş yapanlardan..."

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        "12 HAKEM KİM!"

        "Bu adama diyorlar ki 'Çık bir şeyler yayınla, çık belge yayınla' diyorlar. Biri Lale Orta'nın bana yolladığı videolar, saat veriyor, girdi, çıktı diyor, 12 hakem diye bir şeyden bahsediyor. 12 hakem, 12 hakem, 12 hakem diyor. Kim bu 12 hakem? Belki aldatmışlar bunu, hemen inanmış."

        "DOĞRUYU SÖYLEMİYOR"

        "Bana çamur atan arkadaş, bir de Beşiktaş ile ilgili bir şey söylüyor. Otelde kahvaltı, o, bu diyor. Çamur atıyor. Zehri veriyor. Gülüyor, ediyoruz da bu çok ciddi. Yolladık, tek tek sorduk diyor. Sonra çok şükür akıllı bir adam çıkıyor oradan 'Ne cevap geldi' diyor. Diyor ki 'Gönderildi mi, gönderilmedi mi bilmiyorum' diyor. Hasbelkader geçen gün denk geldik. 'Gönderdin mi' dedim. 'Ee üü' yaptı. Doğruyu söylemiyor. Bu mertebede bir insan 'Aaa uuu' yapıyor. Olmaz! Olmaz! Yahu biz neyle mücadele ediyoruz. Bak seni Selahattin Baki'ye vereyim, bak ne yapar!"

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