İHA

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in düzenlediği basın toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Cesaretiniz varsa tüm bu algı, manipülasyon ve attığınız iftiralarınızı konuşmak için sizi istediğiniz mecrada hiç vakit kaybetmeden yüz yüze canlı yayına davet ediyorum" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in düzenlediği basın toplantısı sonrası, Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Başkan Ali Koç'un imzasıyla paylaşımda bulunuldu.

Geçtiğimiz günlerde yapılan çağrıyı yenileyen Başkan Koç, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek’e aynı çağrıyı 3.kez tekrarlıyorum ''Cesaretiniz varsa tüm bu algı, manipülasyon ve attığınız iftiralarınızı konuşmak için sizi istediğiniz mecrada hiç vakit kaybetmeden yüz yüze canlı yayına davet ediyorum. Bu vesileyle kendinizi daha iyi ifade edeceğinizi düşünüyorum" sözlerine yer verdi.

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