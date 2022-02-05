Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda konuşma yapıyor.
Koç'un açıklamalarından satır başları şöyle:
Bu göreve geldiğimizden beri 14. toplantımız. Herhalde en uzun toplantımız olacak. Ben de 1-2 saat konuşmayı düşünüyordum. Maç var diyorlar. Eteklerimizdeki taşları dökmenin zamanı bence.
Herkese teşekkür ediyorum, sadece Hulusi Belgü hariç. Haklı olduğu yerler var ama kendi egosunu tatmin etmek için mesnetsiz bir kısmı da iftira dolu...
Bizim için en önemlisi 3 Temmuz. Saygı değer Cumhurbaşkanımız ve kıymetli eşine koronavirüsten dolayı geçmiş olsun diyorum.
27 Aralık 2021 Fenerbahçe için çok değerli bir gündür. Bu vatanın bir parçasıyım diyen herkes için önemlidir. 2010/2011 şampiyonluğumuz hedef alınarak, kulübümüzün ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm değerlerine, önceki başkanımız Aziz Yıldırım'a, davadaki diğer arkadaşlarımıza, bütünlüğümüze yapılan FETÖ saldırısı 27 Aralık'ta Fenerbahçe'nin haklılığıyla son bulmuştur. Sistematik şekilde Fenerbahçe'ye saldırdılar. Medyamız kulübümüzün haklılığı ortaya çıktığı günden beri sessiz kalıyor.
Fenerbahçe'nin 2011 yılında Şampiyonlar Ligi'ne gönderilmemesi sebebiyle uğradığı maddi kaybın tazmini için TFF'ye dava açtık.
Son dönemde bugünlerde yargılama süreci devam ederken camiamızın bazı mensupları tarafından çeşitli konuşmalar yaptığını görüyoruz. Hukukta görüş farklılıkları her zaman mevcuttur. Kesin hüküm verilmesini tehlikeli ve yanlış buluyoruz. Dün Yargıtay kararının ardından önceki başkan Aziz Yıldırım'ın sözlerini takip ettik. Memnuniyetle karşıladık. Yalnız bizler birbirimizi yedikçe, kavga ettikçe, sosyal medya ortamında kulübümüz hedef alındıkça muvaffak olmamız çok zordur. Bu davada görev süremiz boyunca Sayın Aziz Yıldırım ve ekibiyle ortak çalışmayı, beraber hareket etmeyi kulübümüz için önemli bulduk. Hamlelerimiz oldu, Şekip Bey'e ayrı parantez açmak istiyorum. Kendisi istişarelerde bulundu. Tazminat davasıyla ilgili daha fazla istişareler oldu. Kendi kendi bindiğimiz dalı kesiyoruz. Kişisel problemleri bir yana bırakıp kişiler ve kurumlar ayrı demeden topyekün mücadele etmeliyiz. Önceki başkanımız kendi kulvarında, Fenerbahçe kendi kulvarında mücadele edemeyiz. Aksi takdirde bizler kaybedeceğiz. Mevcut yönetimde nasıl zaafiyet oluştururum demek yerine hepimiz aynı gemideyiz demeliyiz. Hata yaparlarsa suratlarına vururuz yaklaşımı doğru değildir. Huzurlarınızda sesleniyorum; Fenerbahçe bu süreçten derinden etkilenmiştir. Ekonomik olarak, itibar olarak, rekabetçilik açısından etkilenmiştir. Bu süreç sonrası bakın kaç şampiyonluğumuz var, bizi geçen rakibimizin kaç şampiyonluğu var?
Biz ne yaptık? TFF'ye 2 başvurumuz oldu. Süper Kupa'nın oynanması yönünde. TFF'nin de Beşiktaş'ın da sıcak baktığını ve oynanacağını umut ediyoruz. 2. başvurumuz; şampiyonluğun hala kendilerine ait olduğunu iddia eden kulübe dair adım attık. TFF'ye bir başvuru yaptık. Buradan 27 Aralık'ta yaptığım çağrıyı söz konusu kulübe tekrar yapıyorum. Hak etmediğiniz bir kupa için FETÖ söylemlerinin yanında mı olacaksınız, Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında mı olacaksınız, kararınızı verin. Bu kupa bizimdir, bizim kalacaktır, müzemizdedir. Yaptığınız hiçbir şey bunu değiştirmeyecektir.
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