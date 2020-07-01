Ali Koç Habertürk'te

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçimden bu yana yaşadıklarını ve planlarını açıklayacak, hakkındaki eleştirilere de yanıt verecek.

Ali Koç, seneye futbolun patronunun kim olacağına, basketbol takımı antrenörü Obradovic'in ayrılığının perde arkasına dair sorulara da yanıt verecek.

Programda ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile yaşanan tartışma da konuşulacak.

3 Temmuz kumpas sürecinde Fenerbahçe'nin hukuki olarak hangi noktada olduğunun ele alınacağı programda Ali Koç'a yeniden aday olup olmayacağı da sorulacak.

Tüm bu soruları ve daha fazlasını Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğündeki Türkiye'nin Nabzı Özel programında gazeteciler Serdar Ali Çelikler ve İbrahim Yıldız, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yöneltecek. Program, saat 21.00'de Habertürk'te.