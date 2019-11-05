05 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları şöyle:
"Kulüpler Birliği'nin yeni yönetimi hayırlı olsun. Şu anki ortama bakarsak, Kulüpler Birliği'ne çok büyük görevler düşüyor. Süper Lig'de iyisiyle kötüsüyle tüm riski alan kulüplerdir ve bu değerin gerçek sahibi de kulüplerdir. Taşıdığımız sorumlukları biliyoruz, kanal kanal gezmiyoruz ve bir açıklama yapacaksa da enine boyuna her şeyi inceleyip yapıyoruz. Açıklamamızı Kayseri maçının gecesinde de yapmadık. Açıklamayı yaparken de hiçbir kulübü hedef almadık.
Kayseri'de 2, hatta verilmeyen 3 penaltımız var. Hiçbir pozisyonda VAR'a gidilmedi. Kullanılmayacaksa VAR neden var? Altay'ın yaptığı hareket de cezaladırılmadı. Çorba gibi bir maç oldu. Peki lig dizayn ediliyor diyenlere ne oldu? İnsanları kutuplaştıran ve birbirine düşman edenler hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Trabzon-Göztepe maçındaki hakem kararları değerlendirirken, bir kanal ve spor müdürü bu maçta yaşananları sanki lig dizayn ediliyor gibi yorumladı. Sanki lig organize ediliyormuş gibi konuşuldu. Bu açıklamalar Fenerbahçe ile hatta şahsıma kadar getirildi. Fenerbahçe kollanıyormuş, lig dizayn ediliyormuş. Aslında ana amaç hakemleri ve MHK’yi etkilemekti.
"KORKTUĞUMUZ DA BAŞIMIZA GELDİ"
Ertesi gün bizim maçımız vardı. Öğlene doğru hocamız Ersun Yanal'ı aradım. Hocam yapılan tartışmalar, değerlendirmeler var. Bunun bir amacı var. Çocuklara söyle dikkat etsinler, maçın hakeminden son derece endişeliyim dedim. Korktuğumuz da başımıza geldi. Keşke, Ersun hocayla yaptığım görüşmeleri kayıt altına alsaydım.
Lig dizayn ediliyor diyen arkadaşlar şu anda nerede? Kayserispor maçından sonra sus pus oldular, tek bir kelime dahi konuşmadılar. Tek bir somut delil yok, somut örnek yok. Ne oldu şimdi, Fenerbahçe yenildi ve Türk futbolu bir anda temizlendi mi? Bizim gol yollarındaki etkisiz olmamız hakemleri haklı kılamaz. Verilmeyen 2, hatta 3 penaltımız var. Bizim golümüzden önce net yüzde yüz faul var. Hiçbir şekilde VAR’a gidilmeli. Altyapısını kulüpler ödedi. İlk 5 hafta gidildi şimdi gidilmiyor. Her kulübün VAR için ikişer itiraz hakkı olmalı. Teknolojiye inanan bir başkanım ancak teknolojiyi kullanan insanlara da inanmak zorundayız."
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