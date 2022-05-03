Ali Koç: 3 Temmuz ruhuna dönmenin zamanı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündeme dair çarpıcı açıklamalar yapıyor. Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Cumartesi gecesi tanık olduğumuz çirkin görüntüler, hadsizlik, şımarıklık, kural tanımazlık, çekinmemek, ülke değerlerini dahi bir şampiyonluk ve kutlama adına ayaklar altına almak, Fenerbahçelilerin mücadele etmesi gereken konuma gelmiştir."

"Söz konusu takımla yaptığımız ilk maçta yaşadıklarımız, o gün hepimiz şiddetlendik, öfkelendik ve hatırlarsanız, maç sonunda 'Fenerbahçeliler, hakkını korumak için artık kendi mücadelemizi vermemiz gerekiyor' demiştim. Bu çağrının çok çok daha geçerli olduğunu ve en kısa sürede harekete geçmesi gerektiğini bir kez daha sizlere söylemek durumundayım. Keşke olmasaydım. Gerek şampiyonluğumuz, gerek namlunun ucunda Fenerbahçe'yi sembolize eden bir kuşun konması..."

"Bu, aslında uzun bir süredir bu takıma bir kalkanın verdiği cesaretle, sanki istediği her şeyi yapabileceği şekilde düşünmelerine sebebiyet vermesine de hiç ama hiç şaşırmayın. Perşembe günü sizinle paylaşacağım bilgilerle beni daha iyi anlayacaksınız. Bugün PFDK sevkleri var. O sevklerde yazılanlarda çok daha iyi anlayacaksınız nasıl korunduklarını. Acaba Antalyaspor'un bahsettiği darp, raporda olacak mı? Stadın kapasitesinden çok daha fazla seyircinin alınması, o raporda olacak mı?"

"Başka bir ortamda, başka bir maçta bu tip bir olay yaşansaydı, TFF'nin neler yapması gerektiğini, maçın sonucunun nasıl tayin edileceğini hepiniz biliyorsunuz. Geçmişte bunları hepiniz biliyorsunuz. Bu gece göreceksiniz PFDK sevklerinde ne olacağını. Haftalarca kapatılması gereken bir stadyumun bırakın kapatılmasının düşünülmesini gönüllerinde ne yatıyor biliyor musunuz, sahamız tahrip oldu, sondan 2. maçı İstanbul'da oynayalım. Bu cüreti de gösterecekler. Bir şampiyonluk için diğer camialar bu kadar tahrik edilmez"

"3 TEMMUZ RUHUNA DÖNMENİN ZAMANI GELDİ"

"Böyle bir şeyi telaffuz edeceğim aklıma gelmezdi ama artık 3 Temmuz ruhuna dönmenin zamanı geldi. 3 Temmuz ruhuna hepimiz dönmek zorundayız çünkü bunlar meydanı boş buldular. Meydanın boş olmadığını göstermenin zamanı geldi"

"Yetkililer var, TFF var, Bakanlık var ama korkarım ki onları koruyan koruma kalkanı, en azından şu an her şeyden güçlü. Onlara da fazla kızmıyorum. Yaşadıkça, pek bir ceza karşılığı olmadığını gördükçe, onlar da 37-38 yıl şampiyon olmamanın verdiği heyecanla, motivasyonla yaptıklarının ne kadar tahrik edici olduğunu göremiyorlar."