'Ali ile Aramızda' bu akşam Bloomberg HT'de

'Ali ile Aramızda' bu akşam Bloomberg HT'de

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Ali Sunal, birbirinden özel konuklarıyla salı akşamlarınıza renk katıyor.

'Ali ile Aramızda'nın yeni sezonunun ilk konukları; oyuncu Oya Başar, oyuncu Gülsim Ali ve şarkıcı-oyuncu Keremcem oluyor.

'Ali ile Aramızda' yeni sezonuyla bu akşam saat 23.10’da kazananların kanalı Bloomberg HT’ de.