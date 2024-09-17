'Ali ile Aramızda' bu akşam Bloomberg HT'de
Bu programda gülmek, eğlenmek serbest; sürprizler ise cabası! 'Ali ile Aramızda' birbirinden özel konukları ve merak ettiren sorularıyla Bloomberg HT'de
Giriş: 17.09.2024 - 15:29 Güncelleme: 17.09.2024 - 15:29
Ali Sunal, birbirinden özel konuklarıyla salı akşamlarınıza renk katıyor.
'Ali ile Aramızda'nın yeni sezonunun ilk konukları; oyuncu Oya Başar, oyuncu Gülsim Ali ve şarkıcı-oyuncu Keremcem oluyor.
'Ali ile Aramızda' yeni sezonuyla bu akşam saat 23.10’da kazananların kanalı Bloomberg HT’ de.
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