"Muhsin' benim oynamayı sevdiğim tipte bir karakter" 0:00 / 0:00

Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Baba'nın oyuncu kadrosuna dahil olan Ali İl ile hem diziyi hem de merak edilenleri konuştuk. Dizide 'Muhsin' karakterine hayat verecek olan ünlü oyuncu, "Muhsin' benim oynamayı sevdiğim tipte bir karakter. Hikayenin çok güncel olması, günümüzden, hayatımızdan, bizim sokaklarımızda çok yaşanan gerçek bir hikaye olması beni çok etkiledi" ifadelerini kullanıyor

SHOW TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan, başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı 'Baba'nın senaryosunu Gökhan Horzum kaleme alırken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor. Yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek, dizinin oyuncu kadrosuna dahil olan oyuncu Ali İl, 'Baba'da canlandıracağı 'Muhsin' karakterini ve hakkında merak edilenleri Habertürk'e anlattı.

Şimdiye kadar birçok projede yer aldınız, kariyerinizi nasıl değerlendirirsiniz? Evet dizi anlamında birçok projede yer aldım, bazıları içinde olmaktan biraz daha fazla mutlu olduğum işlerdi, bazıları da mesleği devam ettirmek veya para kazanmak için oynadığım işlerdi ama daha yapmak istediğim çok şey var. “Kariyer” olarak değerlendirmem gerekirse henüz tatmin olmuş hissetmiyorum açıkçası… 'Baba' dizisinin 2. sezonuna 'Muhsin' karakteriyle dahil oldunuz... Senaryo seçimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet 'Muhsin' karakteri benim oynamayı sevdiğim tipte bir karakter, çok olumsuz yanları var ama ben o adamı savunmayı seviyorum. Daha zor ama daha izlenir oluyor, 'Muhsin' de tam öyle bir karakter.

"GERÇEK BİR HİKAYE OLMASI BENİ ETKİLEDİ" 'Baba'nın senaryosunda sizi en çok ne etkiledi? Hikayeyi nasıl buldunuz? Senaristimiz karakterleri çok incelikli yazıyor, 'Muhsin'i oynamak çok keyifli benim için. Hikayenin çok güncel olması, günümüzden, hayatımızdan, bizim sokaklarımızda çok yaşanan gerçek bir hikaye olması beni çok etkiledi. Bütün karakterlerin gerçek hayatta fazlasıyla var olması yani… Ayrıca Haluk Bilginer bence 'Emin' karakteriyle başlı başına izlenmeye değer. Canlandırdığınız 'Muhsin' karakteri nasıl biri? 'Muhsin' çok tehlikeli her şeyi yapabilecek bir adam, altından her pislik çıkabilecek bir karakter (Gülüyor). Çok hırslı ve kompleksli ama bir o kadar da korkak fakat oynaması çok eğlenceli. Kariyerinizde bir dönüm noktası olarak adlandırdığınız bir proje var mı? Eğer varsa hayatınızı ne yönde etkiledi? 'Küçük Kadınlar' benim için profesyonelliğe adım attığım bir işti çok şey öğrendim o dönem.

Birçok projede usta isimlerle oynadınız... "Usta oyuncu" kavramı sizin için neyi ifade ediyor, nasıl tanımlarsınız? Çok şanslı hissediyorum tabii ki, bu işe bir ömür vermiş yıllarca çalışıp emek vermiş her insan zaten çok ilham verici. Onları sette uzaktan izlemek bile çok keyifli. Sektörde oyunculuğundan ilham aldığınız bir isim var mı ya da isimler? Haluk Bilginer tabii ki hayranı olduğum bir isim, ilham aldığım ve bayılarak izlediğim çok başka isimler de var. Ayda Aksel ile de aynı işin içinde olmak gurur verici. Başardığınız en zor şey neydi? Geçen bir sene evladım Mars (köpek) çok ciddi bir hastalık atlattı, ölümden döndü… Onu hayatta tutmak zor oldu ama şimdi çok iyi. Fakat çok zor bir süreçti. Sizi ne motive eder? Gelecek güzel günlerin hayali (Gülüyor).

Fotoğrafçı: Yiğit Danacı Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği icra etmek isterdiniz? Oyuncu olmasaydım sanırım yine rutin bir ofis işim ya da sabah 09.00 akşam 17.00 bir işim olmazdı herhalde çünkü yapamıyorum o düzeni biliyorum kendimi, rutinden çok sıkılıyorum ama bazı insanlar da o rutini seviyor, yapı meselesi. Baba 2. Sezon 3. Bölüm (18. Bölüm) Özeti: Aralarındaki temasın tehlikelerini gören Firuze, Kadir'le yüzleşmek ister ama bu konuşma ikisini biraz daha yakınlaştırır. Liderliğini üstlendiği Çöpköy'de, karşısındaki insanların kendisine ilk defa karşı çıktığını gören Selahattin, bir an önce bu duruma müdahale etmesi gerektiğini anlar. Otoritesi sarsılmaya başlayan Selahattin, Kadir'e bir tuzak kurar ama Kadir bu tuzaktan sürpriz bir telefonla haberdar olur. Bir yandan Büşra'ya ulaşmaya çalışan İlhan diğer yandan Emin'i aramaya devam ederken aldığı bir bilgi tüm dengeleri değiştirir. Emin aylar sonra ailesine dair bazı bilgilere ulaşır. Kadir, babasıyla ilgili önemli bir ipucu yakalar ve baba-oğul birbirlerine bir adım daha yaklaşır.